A Fazenda 13: relembre polêmicas com Mileide Mihaile, ex de Safadão

Os primeiros nomes do elenco de "A Fazenda 13" já foram revelados. Em uma entrevista coletiva, exibida no programa "Hoje em Dia" da RecordTV, houve o sorteio de sete peões, que falaram ao vivo sobre suas expectativas em relação ao reality. Mileide Mihaile foi a sétima e última participante apresentada. A empresária falou sobre seu temperamento e respondeu perguntas relacionadas ao ex-marido, Wesley Safadão, e a atual esposa do cantor, Thyane Dantas.

Ex-dançarina de forró, Mileide casou-se com Wesley Safadão aos 16 anos de idade. O casal teve um filho, Yhudy, nascido em 25 de novembro de 2010. A união dos dois acabou em 2012, após Mileide descobrir que o cantor a havia traído com a atual esposa. Desde então, os três protagonizam escândalos na mídia, mas atualmente afirmam ter um bom relacionamento, apesar de evidências que apontam o contrário.

Uma delas é que, durante a coletiva de imprensa, Mileide foi questionada se o filho ficará com a madrasta Thyane, durante sua participação no reality. A empresária respondeu dizendo que Yudhy ficará com o pai e sua mãe, Doralice, fugindo do nome da atual esposa de Safadão.

O cantor afirmou recentemente, durante uma entrevista, que ligou para a ex-esposa e pediu perdão pelo passado. "A gente não tem muito contato, mas, graças a Deus, o contato que temos é a respeito do nosso filho. Hoje o Yhudy está entendendo tudo. Conversamos todo dia. Quando ele está com a mãe dele, conversamos todos os dias. Quando ele está aqui, ele conversa com a mãe dele", declarou.

"Então é essa a situação. A gente conversa sobre o que temos em comum, que é o nosso filho. Torço para o relacionamento que a gente tem siga super tranquilo, é o que eu desejo. Até para o bem-estar do nosso filho, para saúde mental do nosso filho. Acho que já passamos muito mais do que a gente precisava", pontuou.

Sobre o reality, Mileide afirmou que está preparada. “Não tenho medo de nada e estou pronta pra qualquer situação. Acredito muito que, quando a gente entra em um desafio como esse, a gente zera tudo. Todos os participantes vão estar por igual e o que a gente vai construir vai ser diferente do que já foi feito aqui fora”.

A empresária também foi questionada se seria capaz de cumprir as regras, por ter supostamente participado de festas clandestinas durante a pandemia de Covid-19. Mileide afirmou não saber do que o jornalista estava falando. “Na verdade, sou bem tranquila em cumprir as regras. Vou me doar ao máximo pra seguir a risca até porque não sou boa de ser chamada atenção. Vou evitar isso ao máximo porque fico bem brava, fico irritada”, explicou.

"A Fazenda 13" estreia dia 14 de setembro, com 20 participantes no total. Além de Mileide, Victor Pecoraro, Mussunzinho, Liziane Gutierrez, Nego do Borel, Tati Quebra-Barraco e Bil Araújo foram confirmados no elenco.

