A Fazenda: baiana Tays Reis está na roça ao lado de Biel e Carol Narizinho

Na Fazenda 12, a cantora baiana Tays Reis, líder da banda Vingadora, está na roça ao lado de Biel e Carol Narizinho. Tays foi indicada pela fazendeira Luiza Ambiel. Já Narizinho foi a mais votada da casa, com 5 votos.

Seguindo o regulamento do reality, a pessoa mais votada pela casa deve puxar um peão da baia para a berlinda e Carol puxou Biel.

Na dinâmica do "Resta um", Mariano acabou sobrando e automaticamente caiu na zona de risco. Seguindo o protocolo do programa, o último peão a formar a roça precisa vetar alguém da prova do fazendeiro. Mariano escolheu vetar Biel, que, segundo ele, é um forte concorrente de provas.