A Fazenda: Em papo com Haiany, Tati afirma que Bifão é 'ficha rosa'

(Foto: Reprodução)

A briga entre Tati Dias e Jhenyfer Dulz em A Fazenda continua rendendo. Pela terceira vez no reality, a roceira afirmou que a rival é garota de programa. Logo depois, o perfil oficial de Bifão começou uma campanha para que o público elimine Tati na roça contra Diego Grossi. A informação é do Uol.

A ex-MTV conversava com Hariany sobre modelos e subcelebridades conhecidas como "ficha rosa" - que aceitam dinheiro para fazer sexo ou ter encontros íntimos. As duas afirmaram já ter recebido convites do tipo. "Eu peguei ranço de agÊncia por isso", disse a ex-BBB durante o papo.

A chef de cozinha falou então que era assim que Bifão, que chamou de "coisa", ganhava dinheiro no Rio de Janeiro. Hari fingiu não ouvir o comentário e continuou falando.

O perfil oficial de Bifão no Twitter imediatamente comentou a fala e passou a organizar mutirão para votar contra Tati. "Peguem de incentivo e foquem no R7, é uma falta de respeito todos os comentários que essa mulher tem feito para a Bifão", diz a mensagem.