A Fazenda: Gui e Tati transam ao lado de peões na piscina, e web repercute

O casal Tati Dias e Guilherme Leão, que está confinado em A Fazenda 11, está dando o que falar dentro e fora da casa. Os dois não estão se importando com hora e lugar para extravasar os sentimentos.

A troca de carícias já aconteceu no sofá, na piscina e até na cama de outra peoa, Thayse Teixeira. O encontro mais quente do casal foi constatado por outros confinados na manhã desta segunda-feira (14), quando Andréa Nóbrega foi limpar a cama.

"Está tão suja que me deixou enjoada e com vontade de vomitar", disparou Andréa. A opinião foi endossada por outros peões. Enquanto Jorge Sousa riu da situação, Jhenyfer Dulz, a Bifão constatou "Estão melando tudo".

Apesar de as câmeras do streaming da Record não terem flagrado nenhuma cena de sexo explícito, os comentários de Tati deixam claro que a principal vítima do casal é a cama de Thayse - tanto que a Dona do Cariri nem quis mais dormir lá, deixando o local livre para a dupla satisfazer todos os desejos.

As cenas do casal no sofá também não foram transmitidas pelo PlayPlus, que faz a exibição 24 horas por dia do reality. Mas os rumores entre os peões começaram após uma declaração de Tati exaltando o tamanho do órgão sexual de Guilherme.

Lucas Viana, que foi o confidente da revelação, riu e comentou que até saiu do sofá com o barulho. Tati então tratou de se defender. "Não fizemos barulho nenhum!", afirmou, dando a entender que a transa realmente havia acontecido.

Entretanto, na piscina a intimidade foi exposta até demais. Na companhia de Hariany e Lucas, que ainda não tinham virado um casal, o casal, mais uma vez, teve relações sexuais, segundo usuários das redes sociais que comentaram as cenas. Em determinado momento, Guilherme se descuidou, deixando as partes íntimas à mostra.

Veja um dos momentos em que Tati fala sobre suas intimidades:

Em vários momentos, a chef deixou claro que o sexo de fato ocorreu. E não apenas uma vez. Com Sabrina Paiva, ela reclamou: "[Ele] me ignora durante o dia e quer me pegar à noite", uma referência ao dia após a briga entre os dois.