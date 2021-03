A filha mais velha do jovem Brasil

Parabéns, linda Salvador, filha mais velha do jovem Brasil, você está aniversariando! Enquanto, silenciosamente, você contempla suas próprias praias, vibrantes discursos ecoam parabenizando-a.

Rui Barbosa aplica mansamente a sabedoria, Castro Alves lhe dedica poesia. O professor Edvaldo Boa Ventura escreve uma bela crônica, tornando o ambiente mais agradável, e transformando a festa maior do que o palácio. Por ser jovem e linda, merece todos os louvores. Jorge Amado traz sua emocionante Gabriela, segura a sua mão morena junto à mesa de licores. Maria de São Pedro pergunta baixinho à linda jovem Salvador: “- Deseja quitutes?”

Camafeu faz um solo de berimbau, Mestre Pastinha joga Angola com Mestre Bimba. Mãe Menininha e Mãe Stela acendem incensos e fazem orações. Batatinha estende a toalha da saudade e Riachão canta o seu samba Parabéns Pra Você. Moraes Moreira paga com notas de violão um lindo diadema para a jovem aniversariante.

Milton Santos apresenta o conteúdo da sua aula inaugural na Ufba, não todo conteúdo, é claro, dois parágrafos somente, mas o público fica satisfeito com o toque político emprestado à festa. O professor Elsimar Coutinho discorre sobre a sua admiração pelo pai da jovem, seu grande amigo Brasil, e tamanho carinho pela garota Salvador. Irmã Dulce, hoje Santa Dulce dos Pobres, se manifesta dizendo: “Salvador querida, a sua linhagem é nobre, a grandeza infinda que lhe cerca faz a mata florescer e faz o seu povo lindo e forte!”. Em mim, ainda vibra o som forte dos atabaques e o toque das contas do Rosário do Senhor do Bonfim.

Se ergue de uma poltrona, à direita do palácio, um senhor de cabelos brancos, que diz:

- Depois de Santa Dulce dos Pobres, eu, ACM, digo com pesar e infindo respeito:

"A Bahia entrou em pânico

As lágrimas ensoparam mantos

As fontes dos nossos olhos

Formaram rios de prantos

Foi embora grande líder

Roberto Filgueira Santos".

Continuou a declarar:

"Nesta data, era justo que estivessem presentes os grandes Lauro de Freitas, Reges Pacheco, Antônio Balbino, Luís Eduardo, Cosme de Farias, Anísio Teixeira e tantos outros apaixonados pela Bahia e escudeiros plantonistas, desta linda e jovem Salvador".

É um momento justo para um banho no Porto da Barra, uma água de coco em Itapuã e uma caminhada na Lagoa do Abaeté. Pisar na areia santa que matiza toda área do Farol de Itapuã à Pedra de Sal. Quando o sol da lembrança estiver se escondendo, bater um papo com Nelson Galo e Calazans Neto. Falar das primeiras noitadas do Casquinha de Siri e descansar da caminhada em uma mesa do Restaurante Uauá, ouvindo Jorge Portugal dizer orgulhosamente: 'tudo isso com certeza só se vê na Bahia!'

Onde beleza e juventude se misturam em torno de um corpo rejuvenescedor, que com apenas 472 anos se encontra cativadora, envolvente e apaixonante. Correndo em busca do amor e da solidariedade como nos seus primeiros anos de existência.

Parabéns, linda e jovem Salvador!