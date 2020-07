A Força do Querer substitui Fina Estampa; Amor de Mãe só no ano que vem

A Globo informou nesta sexta-feira (17) que as novelas Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder só voltarão à grade de exibição da emissora em 2021. As duas tiveram as gravações suspensas por conta da pandemia de covid-19.

Por conta disso, depois que acabar a reprise de Fina Estampa, a emissora vai colocar no ar uma nova reprise, dessa vez de A Força do Querer, trama de Gloria Perez. Já a substituta de Totalmente Demais ainda não foi escolhida pela emissora.

As gravações foram suspensas no meio de março depois que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou a pandemia de coronavírus. A emissora logo em seguida anunciou que Fina Estampa começaria a ser exibida em 23 de março. A novela é de Aguinaldo Silva.

O mesmo aconteceu com o horário das 19h, com Totalmente Demais, de Rosane Svartman e Paulo Halm, começando a ser repetida. Já no horário das 18h, Éramos Seis chegou ao fim e começou uma reprise de Novo Mundo. A próxima novela das seis, Nos Tempos do Imperador, de Thereza Falcão e Alessandro Marson, segue sem previsão de estreia, já que a emissora preferiu segurar a trama e aguardar.

Segundo o site Notícias da TV, as gravações de Amor de Mãe devem ser retomadas em 10 de agosto. A Globo também teria decidido encurtar a trama, que teria apenas mais 23 capítulos.

A audiência original de A Força do Querer deve ter ajudado na escolha. Exibida entre 3 de abril e 21 de outubro de 2017, a novela teve média de 35,7 pontos em São Paulo, superando as oito novelas exibidas antes.

Leia a nota divulgada pela emissora:

"A Força do Querer, novela de Gloria Perez e direção de Rogerio Gomes, será a próxima novela das nove, exibida após Fina Estampa. 'Amor de Mãe' e 'Salve-se Quem Puder' voltarão ao ar em 2021. A retomada das gravações das novelas segue em discussão, acompanhando a evolução das questões sanitárias, para que todas as medidas previstas sejam colocadas em prática, para resguardar os profissionais envolvidos com responsabilidade e segurança.".