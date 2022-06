A forma de pedir gás de cozinha mudou

Você tem gás de cozinha em casa? Como costuma pedir um novo botijão? Sabia que existe uma forma mais prática, rápida, segura e econômica de pedir gás de cozinha? Quer saber qual é? Então, continue lendo!

O mundo mudou, diversas tecnologias surgiram, mudando nossa forma de viver em sociedade, desde nossos hábitos mais simples até a forma de trabalhar, consumir e se divertir. E, claro que em tempos de assistentes virtuais, inteligência artificial e carros autônomos, também iríamos contar com facilidades para o nosso dia a dia.

Assim sendo, até as coisas mais simples podem ser facilitadas ainda mais com a ajuda da tecnologia, como, por exemplo, pedir gás de cozinha.

Se pedir gás de cozinha, até pouco tempo, significava perda de tempo, dores de cabeça e muito aborrecimento, hoje, graças ao Aplicativo Preço do Gás, com um simples clique, já é possível ter, em muito pouco tempo, um botijão de gás de cozinha, novinho em folha, na porta de nossa casa.

E viva os novos tempos e as facilidades que a tecnologia oferece.

Vantagens de pedir gás de cozinha por aplicativo

Com a alta no preço e constantes aumentos, poder ter em mãos um aplicativo como Preço do Gás, sem dúvida, por si só, já é uma grande vantagem. E isso, principalmente, porque possibilita, em um mesmo lugar, saber onde tem gás mais barato, qual a marca com o melhor preço, onde tem um distribuidor mais próximo em sua região, enfim, e poder pedir aquele que melhor se encaixe com suas necessidades.

Isso tudo sem falar na segurança de contar com um botijão de qualidade. Pois, para quem não sabe, é preocupante o número de distribuidoras clandestinas espalhadas pelo país, as quais podem colocar em risco você e a sua família.

Por isso, é seguro pedir pelo Aplicativo Preço do gás, já que ele só pode trabalhar com distribuidoras legalizadas.

No mais, só em não precisar colecionar dezenas de imãs de geladeira para guardar telefones de fornecedores, já é uma grande vantagem.

Como pedir gás de cozinha pelo app Preço do Gás

Pedir gás de cozinha costuma ser uma dor de cabeça? Não aguenta mais perder horas atrás de um gás de cozinha mais barato? Pois saiba que pedir gás não precisa mais ser um bicho de sete cabeças..

A maneira de pedir gás de cozinha mudou, não precisa mais ser um transtorno, já é possível pedir de forma online, de uma forma bem mais prática, rápida, segura e econômica.

E usufruir de toda essa facilidade é muito simples, basta baixar o aplicativo, tanto no Android como iOS, depois, colocar o endereço e, automaticamente, poderá visualizar as revendedores que atendem em sua região, as marcas vendidas, os preços e o tempo estimado de entrega, e ainda pode acompanhar o status do pedido.

Feito isso, então, é só aguardar e escolher a forma de pagamento que melhor lhe servir, seja dinheiro, cartão de crédito, Pix ou débito, e até vale gás.

Botijão grátis no app Preço do gás

E mais, volta e meia o aplicativo Preço do Gás lança promoções imperdíveis! E em tempos de preços lá nas alturas, vale a pena ficar de olho!

Por exemplo, o aplicativo lançou a Promoção Gás Grátis, que funciona sem sorteio, é realmente imperdível.

Para participar é só baixar o Aplicativo Preço do Gás que, automaticamente, irá gerar um código de indicação, depois é só sair compartilhando esse código com seus contatos (e fica a dica, quanto mais compartilhar, melhor pra você).

E isso porque cada pedido de gás que usar seu código de indicação você irá ganhar 1 ponto, e quando fizer os pontos que estão nas regras do aplicativo irá ganhar um botijão de gás de 13kg grátis! É isso mesmo, GRÁTIS.

Então, já sabe, chega de sufoco toda vez que precisa pedir seu gás de cozinha, agora tudo ficou bem mais simples e prático, com o aplicativo Preço do gás.

