'A gente balança a bunda, mas também quer respeito', diz Pabllo Vittar

No início da apresentação no circuito Dodô, Pabllo Vittar cantou os principais sucessos e deu o recado: “A gente balança a bunda, mas também quer respeito”, disse ela, vestida em um body rosa.

A artista começou a apresentação com a música Parabéns, parceria com o baiano Marcio Victor, da banda Psirico. “Será que vou sair namorando daqui hoje?”, provocou a cantora. Depois, foi a vez de "K.O", "Problema Seu" e "Amor de Quenga", aposta para esse ano.

No chão, uma multidão se aglomera em volta do trio sem cordas. “Eu aprendo tudo vendo os vídeos para repetir aqui”, disse o estudante Jaderson Sant’ana, 18, que sabia todas as coreografias de cor.

A ex-vereadora Léo Kret é uma das convidadas que está em cima do trio de Pabllo.

