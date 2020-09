'A gente começa a enxergar o horizonte', diz Neto sobre reabertura de praias

A reabertura das praias de Salvador segue sem previsão, mas o prefeito ACM Neto afirmou nesta terça-feira (1º) que a liberação de algumas praias, especialmente para práticas esportivas, é analisada.

"Ainda não há previsão de reabertura. Claro que com essa coisa da queda da taxa de ocupação de UTI a gente começa a enxergar o horizonte. O que me parece mais importante é que haja uma consciência coletiva de que quando as praias forem reabertas, isso não é um convite para aglomerações. Eu vi cenas esse final de semana de praias do Rio de Janeiro que são muito preocupantes. Aquelas multidões nas praias não podem voltar antes de que tenhamos uma vacina. Se a gente encontrar um meio racional e seguro de uso das praias, elas serão autorizadas, mas o momento ainda não é esse", afirmou Neto.

O prefeito disse que praias específicas podem ser liberadas para estimular a prática esportiva. "Se contar a orla continental e as ilhas, nós temos 64 KM de extensão de orla. Não é fácil controlar isso. Eu por exemplo acho que a liberação das praias para atividades esportivas, se tiver como fazer o controle, já devia ter acontecido. (...) Talvez o caminho seja abrir algumas praias específicas que tenham essa vocação mais relacionada à prática da atividade eesportiva e fazer o controle nessas praias", disse, afirmando que outros usos não seriam permitidos nesse primeiro momento". "Isso está sendo estudado e deve acontecer em breve", disse, afirmando que tudo vai acontecer "na hora certa".

Apesar das praias estarem interditadas, muita gente tem frequentado os espaços, especialmente durante os finais de semana. Neste domingo (30), o CORREIO registrou a movimentação na orla de Salvador.

Neto destacou que pela primeira vez desde que começou a pandemia, Salvador está com taxa de ocupação de leitos para covid-19 abaixo de 50%. "Fechamos o dia com 49%, o que claro, é uma ótima notícia", afirmou.