'A gente foi forte e mereceu esse triunfo hoje', comemora Douglas

O Bahia chegou a sua primeira conquista fora de casa após vencer o time alternativo do Atlético-MG, no Independência, por 1x0, neste sábado (24). Um dos destaques da partida foi o goleiro Douglas, que fechou a meta e fez grandes defesas. O jogador valorizou sua performance, depois da partida.

"Saio satisfeito pelo desempenho individual. Foi um jogo que a gente foi exigido, mas, de uma forma coletiva, também fomos fortes e merecemos esse triunfo", falou.

Com o resultado, o Tricolor subiu da 10ª para a 8ª posição, somando 24 pontos conquistados. "A gente tem lutado muito (...), tem mantido o nível de competitividade, como Roger [Machado, o técnico] falou antes do jogo. Mantendo esse nível de atuação, de busca pelo crescimento, pelo resultado, os triunfos fora e dentro de casa vão acontecer e, automaticamente, a gente vai estar na parte de cima da tabela, que é o nosso objetivo", seguiu.

Outro grande responsável pela conquista foi o atacante Gilberto. Foi ele quem marcou na partida contra o Galo, chegando ao seu 23º gol na temporada e 8º no Brasileirão. Já é o segundo no ranking da artilharia da Série A, empatado com Everaldo, da Chapecoense, e atrás apenas de Gabriel, do Flamengo, que tem 11.

Apesar dos bons números, o atleta do Esquadrão disse que esse não é seu objetivo. "Eu não miro brigar pela artilharia. Só quero ajudar meus companheiros", afirmou.

Gilberto também avaliou sua atuação. "Eu espero melhorar ainda alguns setores. Hoje, não pude marcar tanto quanto a gente marca normalmente, não tive muita participação defensivamente, por estar voltando de um incomodozinho na posterior... Mas a entrega foi excelente para que a gente saísse com o triunfo".

Sem perder há seis jogos no Brasileirão, o Bahia sentia a falta de sair com os três pontos de um duelo como visitante. "Nosso time estava em uma sequência boa e queríamos muito um triunfo fora de casa. Graças a Deus, veio. Esperamos dar continuidade, próximo jogo já tem o máximo de atenção. Respeitamos o adversário, mas a gente vai buscar mais um triunfo para cada vez mais subir na classificação", garantiu o atacante.

Pela próxima rodada, o Bahia receberá, no sábado (31), na Fonte Nova, o CSA.