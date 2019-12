'A gente gosta muito do que faz', diz Barone antes de show do Paralamas

Em coletiva de imprensa, o baterista João Barone, da Paralamas, disse que a banda já está acostumada a tocar em festivais com diferentes estilos de artistas e que participar de eventos como o Festival Virada é uma reafirmação do compromisso do grupo com a música. “A gente gosta muito do que a gente faz e, enquanto tiver forças, a gente vai continuar fazendo show porque é isso que a gente gosta de fazer”, disse.

Atualmente, a banda faz cerca de seis a sete apresentações por mês e Barone diz que o grupo não tem intenção de fazer mais sucesso do que já fez até hoje e pretende “manter o modo de operar”, mas, claro, sem deixar de lançar canções inéditas.

Como um bom roqueiro não foge à luta, Barone comentou ainda sobre o cenário da banda em meio ao ano de 2019 no Brasil.

“A gente não tem do que reclamar além das questões filosóficas sobre o nosso país. Espero que a gente não esmoreça, a gente precisa de alento, que o Brasil busque uma sociedade mais justa, que ofereça mais cidadania para todo mundo”, afirmou, sem entrar em detalhes sobre posicionamento político.