'A gente precisa ganhar', prega Ronaldo, destaque do Vitória

Ele foi o destaque do Vitória dentro de campo, mas deixou as quatro linhas sem comemorar. O goleiro Ronaldo fez belas defesas durante a partida contra o Sampaio Corrêa, mas não conseguiu impedir a derrota por 2x1 na tarde deste domingo (8), no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, válido pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro.

"Preferia ter sido o pior em campo hoje, mas que a gente pudesse ter saído com o resultado positivo que era a vitória. A gente precisa ganhar os jogos independente. Vai ganhar todo mundo, não só eu o craque do jogo ou outra pessoa. Penso pelo menos para mim, coletivamente tem que estar bem e, sempre que entrar em campo, buscar os resultados que é o que a gente está precisando nesse momento", afirmou o goleiro após o apito final.

Com o resultado, o Vitória caiu mais uma posição na tabela da Série B e agora está na porta da zona de rebaixamento, com 21 pontos, a apenas um dela, em 16º lugar. O rubro-negro amarga uma sequência de nove jogos sem triunfos. O Leão volta a entrar em campo na quinta-feira (12), às 21h30, no Barradão, contra o Figueirense. Será o primeiro jogo do rubro-negro como mandante no returno do campeonato.