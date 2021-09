'A gente sabe que tem muitos pais que não querem vacinar adolescentes', diz Bruno Reis

O prefeito Bruno Reis disse nesta segunda-feira (27) que Salvador já tem quase toda população adulta vacinada com a primeira dose, mas fez um apelo para quem ainda não se imunizou ou está com o esquema vacinal atrasado procure um posto de saúde. Ele disse que apesar da variante delta ainda não ter causado impacto na cidade, é preciso estar atento e lamentou que haja pais e mães que não estejam levando os filhos para vacinar. Bruno falou em entrevista coletiva para anunciar um convênio da prefeitura com a Sebrea para mapear as startups da capital baiana.

Na faixa de 12 a 17 anos, há 78 mil crianças e adolescentes sem se vacinar. "Infelizmente a gente sabe que tem muitos pais e mães que não querem vacinar os adolescentes", lamenta. Ele também pede: "Meu apelo é que as 130 mil pessoas atrasadas vão tomar segunda dose". O mesmo apelo é feito para as 10 mil pessoas que já podem tomar a dose de reforço e ainda não o fizeram.

A situação ainda inspira cuidados, embora a chegada da delta até agora não tenha impactado a rede de saúde. "A variante delta ainda não teve impacto no sistema de saúde. As UPAs não têm paciente aguardando leito", avaliou o prefeito. "Graças à vacina, por mais que tenha esse número de casos aumentando, não houve reflexo no sistema de saúde", considerou.

Novas liberações e flexbilizações vão depender do andamento da pandemia, diz. "Vamos aguardar o mês de outubro para verificar o que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação à realização de eventos. Estamos conversando com outras capitais para ver o que é possível fazer em relação ao Reveillón", acrescenta.

A realização do Reveillón deve ser debatida com os setores envolvidos, mas depende de como a delta vai evoluir. "Meu desejo é que possa acontecer, é claro, assim como o Carnaval. Tem que debater também com a Polícia Militar", salienta.

O avanço da vacinação é muito importante, destaca o prefeito. Considerando a população adulta, já são 97,2% em Salvador com a primeira dose. "É um potencial alto e elevado em comparação com outros países".