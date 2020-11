A história da família de Feira de Santana que há 26 anos faz sucesso vendendo granola

Há quase três décadas quando usar granola na alimentação não era uma coisa comum para a maioria das pessoas, a administradora Amália Santos iniciou uma produção local desse alimento, que usava o melaço de cana ao invés do malte dos similares importados, lascas de coco no lugar de aromatizantes, além de outros produtos típicos que garantiam um composto com um sabor mais regional e barato.

Para se ter uma ideia da diferença, basta salientar que enquanto o concorrente vendia a granola a R$7,00, a Vitta Croc conseguia comercializar a mesma quantidade a R$2,00. Hoje, a empresa conta com um portfólio com 45 produtos, com destaque para a granola, as aveias, proteína de soja, açúcares e o envasamento de óleo de coco, sempre com a mesma filosofia de oferecer produtos mais orgânicos e artesanais.

Amália é a convidada de Flávia Paixão nessa quarta-feira, durante a live Empregos e Soluções, na página do jornal Correio, no Instagram, às 18 horas. Ela vai contar sobre os desafios de empreender, os reflexos da pandemia no desabastecimento de insumos, as dificuldades de trabalhar logística e sistema tributário no Brasil. “Ao longo desses anos, muito do comportamento do consumidor, mas muito ainda precisa ser feito para estimular o empreendedorismo”, conta a empresária.

Mais que dividir experiências, a conversa será uma verdadeira aula sobre arrojo e inovação nos negócios, além da importância de se manter em constante formação para que o negócio encontre saídas e cresça.