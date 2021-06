A incrível história de Camilla, que faz sucesso vendendo licores em Periperi

As ideias para produção de licores sempre pareceram surgir quase magicamente na vida dessa empreendedora, psicóloga de formação e mãe de três filhos. Esse ano, por exemplo, já estava previsto que haveria um sabor de coco verde. No entanto, uma goiabada guardada na geladeira teimava em cair nos seus pés sempre que abria a geladeira. Não deu outra: o licor de coco verde ganhou a doçura da goiabada e entrou no cardápio se tornando um sucesso de vendas.

Toda a alquimia na produção do Licor da Milla e as soluções milagrosas encontradas por Camilla Brunelli foram tema do programa ao vivo do Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 16, na página do Jornal Correio, no Instagram.

Camilla e Flávia conversaram sobre empreendedorismo, família e as tradições juninas no negócio de produção de licores artesanais em Salvador (Foto: Reprodução)

Durante a conversa com a consultora e especialista em pequenos negócios Flávia Paixão, Camilla confidenciou que, até começar a produzir licores, nunca tinha visto muita graça nos festejos juninos, afinal, ela faz aniversário justamente no dia 23 de junho e a festa dos santos sempre ofuscou sua comemoração. “Hoje, é a festa que passo o ano inteiro esperando chegar”, contou divertida.

Adaptações

Camilla fez questão de ressaltar que, como a cultura do consumo do licor é mais presente durante os meses de maio até julho, no restante do ano, ela adapta o seu produto para ganhar a roupa das estações. “No verão, coloco os licores em sacos de geladinho, congelo e eles viram Geloucos. Na Páscoa, produzo ovos recheados com licor e assim vendo meu licor durante o ano todo”, ensinou, mostrando a importância de adaptar o produto às necessidades do consumo.

Como uma parte significativa dos empreendedores no segmento de alimentos, ela diz também estar sentindo muito o aumento dos produtos e insumos e, para não ter que repassar custo para os clientes, em 2021, ela recorreu à estratégia de comprar tudo em grande quantidade e optar por frutas congeladas, negociando preço e buscando promoções.

“No ano passado, nesse mesmo período, tivemos vendas recordes porque as pessoas estavam mais em casa. Esse ano, embora a pandemia permaneça, o poder de compra caiu e as pessoas estão buscando conter mais os custos”, destacou.

Se os tempos não estão bons, Camilla diz que apelar para a criatividade foi a forma encontrada para driblar as dificuldades e se superou criando novidades para o cardápio que, além de coco verde com goiaba, também conta com um licor de Floresta Negra, numa alusão ao bolo de chocolate e morango.

Diversificação

Como a produção de licores ainda não garante a sobrevivência de forma integral, Camilla diversifica os negócios numa parceria com o irmão que cria cães. “Mantenho uma espécie de sociedade e fico responsável pela maternidade dos filhotes até estarem prontos para o desmame”, esclarece, brincando que termina cuidado de muitos filhos: os três humanos, os licores e os bebês cachorros.

Como meta de futuro, Camilla alimenta o sonho de ver o Licor da Milla sendo comercializado por todo o Brasil e diz que empreender é um desafio de paciência e resistência. “Não desista! Nem sempre é fácil, mas lembre que o importante é não parar, com persistência, uma hora seu negócio vai dar certo”, reforça.





Vale salientar que a história de empreendedorismo da psicóloga foi escolhida pelo Instagram, numa ação promovida pelo veículo, que contou com 14 mil visualizações e cerca de 2 mil comentários. Se você quiser se inspirar e conhecer a história de outros empreendedores, lembre-se que o programa ao vivo Empregos e Soluções é realizado todas as quartas-feiras, sempre às 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram.



Por falar em São João, quem comprar o jornal terça, dia 22, ganha dois copos de licor. Licor + dois copos por R$ 2,50.

O São João no Correio conta com o apoio da Perini, Mahalo, E Stúdio, ITS Brasil, Hotel Vila da Praia e Blueartes.