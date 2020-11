A luz de Alok brilhou no céu de Salvador

Saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa e, calorosos que somos, sabemos que é um sentimento que amarga que nem jiló. Com a necessidade de manter o isolamento social para proteger a vida, vale de tudo para tapear o sentimento: uma ligação, uma live ou até a ideia da presença daquela pessoa que a gente gosta. Foi isso que fez Iana Nunes e Iana Sophia, mãe e filha, fãs de Alok, saírem da Fazenda Grande do Retiro na noite de uma quarta-feira para ver a ação promovida pelo DJ no Farol da Barra.

Alok está fazendo os preparativos para sua primeira live de fim de ano e Salvador foi uma das cidades escolhidas por ele para receber os lasers que serão marca registrada do evento Alive, que terá projeção do laser colorido também em Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília e Goiânia.

O local da ação foi mantido em sigilo até a última hora para evitar aglomerações. Ainda assim, segundo a produção do artista, escolher o Farol da Barra foi uma maneira de possibilitar que o maior número de pessoas tenha acesso à experiência, porque é um local naturalmente movimentado na capital baiana. O que deu pra ver mesmo foi que os mais fanáticos desceram até a lateral do Farol enquanto curiosos observavam as luzes da balaustrada na Av. Oceânica durante os bate-papos e corridas que por ali aconteciam.

Na última semana, Alok recebeu a notícia que ocupa a quinta posição no ranking anual (e mundial) da revista DJ Mag. Em 2018, o DJ brasileiro era o 13º colocado na lista. Em 2019, subiu duas colocações. O primeiro lugar continua com David Guetta. Mas, no coração da dupla de Ianas, não é bem assim que a banda toca: Alok, pra elas, é o número 1. “Eu gosto muito do trabalho dele. A vibe é boa, tem projetos que sempre falam de positividade e isso é uma coisa que gosto muito”, opinou Iana Nunes, a máe. A filha, Iana Sophia, disse que os lasers, que saíram do píer do Farol da Barra lançando feixes de luz em direção ao mar, diminuíram a saudade do ídolo.

“Eu esperava que fosse mais porque disseram que iam iluminar a cidade toda (risos). Mas tá tudo bem, né? Pelo menos, a gente sente um pouco da presença dele. E o importante é que quando tiver o show o brilho dele ilumina tudo”, disse a desconcertada Fernanda Santos, que saiu do trabalho num shopping próximo e passou pelo Farol antes de seguir seu longo caminho até Itinga.

Produtor da ação, Filipe Barreto conta que a ideia da luz é conectar as pessoas. Por conta da pandemia, a equipe foi reduzida e reforçada com materiais classificados como tecnologia de ponta para conseguir operar as coisas com a maior eficiência.“Ao longo do tempo aprendi que não só nosso trabalho, mas nossas reais intenções nos levam adiante. A contribuição de pessoas a minha volta é essencial e saber reconhecer o esforço de cada um para cada conquista é necessário”, disse Alok.