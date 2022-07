A madrugada animada, o vizinho misterioso, o troco de Wagner em Rui e as adesões a Neto

Madrugada animada

A cunhada de um figurão do estado costuma usar e abusar das mordomias públicas. Esperta, não utiliza os carros oficiais do parente. Prefere os veículos alugados com a verba do gabinete. Só que no mundo de hoje, com tudo rastreável, fica fácil comprovar a falcatrua. Mensagens enviadas a essa coluna, inclusive com fotos e vídeos, mostram a cunhada do figurão chegando da balada em carro bancado com dinheiro público, duas da manhã. E ainda manda a estrutura de segurança levar os amigos em casa.



4° andar

Moradores de um prédio de luxo da capital estão surpresos com o aparato policial em torno do novo vizinho. Ele ainda não se mudou, pois o apê está em reforma, mas cada vez que visita a obra da futura residência chega acompanhado por um forte esquema de segurança. É batedor, viatura, rádio comunicador... Só está faltando mesmo helicóptero. Tudo registrado pelo circuito interno de câmeras do prédio. Se as imagens veem a público….



O Troco

Se engana quem pensa que o mal-estar entre Jaques Wagner e Rui Costa passou. Por trás dos afagos públicos, há uma luta surda. Pessoas próximas aos dois caciques petistas dizem que o Galego não perdoa o antigo pupilo e a relação nunca mais será a mesma. Wagner acha que o poder subiu à cabeça de Rui, algo que ele não engole. O troco virá quando Rui encerrar o mandato. “E vai ser com juros e correção monetária”, aposta um deputado federal petista.



Vice de Neto

E o processo de escolha do vice na chapa de ACM Neto começa a afunilar. Essa semana, o pré-candidato do União Brasil recebeu as pesquisas qualitativas com a análise dos possíveis companheiros de chapa. Ao todo, oito nomes foram avaliados. Até a convenção o martelo estará batido.



Jus esperneandi

10 prefeitos por semana. Este tem sido o volume de adesões que ACM Neto tem recebido a sua pré-candidatura. Só de segunda para cá juntaram-se a ele os prefeitos de Barro Preto, João Dourado, Wagner, Cotegipe, Glória, Pojuca e Pedro Alexandre. Antes do domingo mais três adesões serão anunciadas. Todas de partidos da base do governo. Fontes do Palácio de Ondina dão conta que a cada nova adesão, o governador Rui Costa entra em estado colérico.





Foto: Divulgação



PSD dividido

Embora formalmente permaneça na base governista do estado, o PSD está dividido em relação à disputa pela sucessão no Palácio de Ondina. Parte dos prefeitos e deputados do partido já sinalizou ao senador Otto Alencar (PSD), cacique-mor da legenda, sua insatisfação com a pré-candidatura de Jerônimo Rodrigues e o desejo de apoiar ACM Neto. Alguns prefeitos já avisaram a Otto que pretendem anunciar formalmente a adesão a Neto nas próximas semanas. Outro grupo, com parlamentares e prefeitos, disse que não fará anúncio oficial de apoio a Neto, em respeito a Otto, mas também não vai trabalhar pelo nome do PT.



Cenário incerto

A preocupação, analisam pessedistas, não é apenas pelo fato de o pré-candidato a governador não decolar. Embora Otto lidere as pesquisas, com certa folga, há ainda dois pontos que preocupam o senador. O primeiro é a liderança folgada de ACM Neto nas pesquisas, o que acende o alerta para o fato de que, historicamente na Bahia, o governador eleito costuma levar junto o senador da chapa. Já o segundo é ainda o grande número de indecisos na disputa pelo Senado, conforme levantamentos de intenção de votos, percentual que gira em torno dos 30%.



Segurança em segundo plano

Apesar da Bahia carregar o título de estado mais violento do Brasil, o governador Rui Costa (PT) vem reduzindo ano após ano os investimentos na área da segurança pública. Em 2021, quando a Bahia foi novamente o estado com mais homicídios do país, com mais de 2 mil casos a mais do que o segundo colocado, o Rio de Janeiro, o governo Rui registrou a maior redução de sua gestão. No ano passado, a Bahia teve apenas 11,06% da receita corrente líquida do estado aplicados na segurança pública, menor percentual registrado no governo de Rui. A título de comparação, em 2016 esse valor foi de 17,34%.



Desconfiança petista

A ida de Luiz Caetano para a coordenação da campanha de Jerônimo Rodrigues está longe de ser uma unanimidade na base petista. A principal reclamação é que, como secretário de Relações Institucionais, o ex-prefeito de Camaçari se preocupou mais em fortalecer o nome da esposa, Ivoneide, pré-candidata a deputada federal, do que em solucionar problemas da base, principalmente entre deputados estaduais e federais, que sempre reclamaram da articulação política. Temem que, na coordenação, Caetano intensifique as ofensivas pró-Ivoneide, invadindo especialmente bases de parlamentares do PT.



Saúde no alvo

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) está com o radar ligado sobre a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). A Corte realizou uma auditoria sobre a Coordenação de Pagamentos Coletivos (CPC) da pasta e encontrou irregularidades, especialmente em relação à falta de regulamentação, o que dificulta a transparência e o controle das contratações realizadas. Em decisão recente, o TCE determinou que vai continuar fiscalizando e acompanhando a pasta.



