A 'maldição dos 25' é teorizada na web após fim do namoro de Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio, de 47 anos, terminou o relacionamento com a modelo argentina Camila Morrone. Apesar dos términos serem normais, a situação vai além do que se imagina. Isso porque, segundo teoria dos internautas nas redes sociais, o ator só fica com uma mulher até os 25 anos.

Foi o que aconteceu com a última namorada. Ela completou 25 anos em junho e fãs iniciaram uma contagem regressiva para o possível término - que veio aí. A 'maldição dos 25' tem sido bastante comentada na web e os 'donos' da internet resolveram fazer um gráfico para mostrar os últimos relacionamentos do astro de Hollywood.

Gráfico dos relacionamentos (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um dos primeiros relacionamentos de Leo foi com a modelo brasileira Gisele Bundchen - quando ela completou 23 anos, ele terminou o namoro com a famosa. Outra que também teve seu 'contrato de 25' encerrado foi a atriz Blake Lively, que ficou ao lado do artista durante cinco anos.

O gráfico também foca na quantidade de namoradas que Leonardo teve ao longo dos anos sendo famoso, totalizando oito mulheres e apenas loiras novas, com as mesmas características físicas: magra, alta, loira e boa parte de olhos claros. Na web, os internautas fizeram diversos memes sobre a vida amorosa do ator, apontando um comportamento sexista. Confira: