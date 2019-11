A meta ou o método?

Ano novo, vida nova e metas velhas. Quantas vezes nessa vida você já traçou metas no início do ano? E quantas vezes você chegou em dezembro sem conseguir realizá-las? Emagrecer, aprender inglês, matricular-se na academia e ter uma rotina de exercícios físicos, mudar a alimentação. Enfim, são muitos os planos e poucas as realizações. Mas afinal, você sabe por que isso acontece?

De maneira geral, o ser humano é muito bom e otimista para traçar metas, colocar no papel tudo aquilo que deseja alcançar, mas muitas vezes não sabe desenvolver um método, ou seja, o passo a passo para alcançar os objetivos. Desenha-se onde quer chegar, porém, não se sabe como. Isso é falta de planejamento.

E como é possível desenvolver um método próprio para fazer de 2020 um ano diferente, disciplinado, a fim de obter os resultados almejados?

Muitas pessoas estão concentradas nas possibilidades das realizações, o que é uma ingenuidade. Possibilidade de ficar rico, todo mundo tem. Possibilidade de criar algo inovador, todo mundo tem. No entanto, é preciso direcionar o foco para as probabilidades, ou seja, se você continua agindo do jeito que age, quais são as probabilidades de ficar rico? Emplacar a sua ideia?

Não basta ter uma meta. É preciso colocar, na frente, a probabilidade de acontecer. Isso implica colocar foco, eliminando tudo o que não for viável. As probabilidades de você realizar e não desistir também aumentam se você fizer com que o ambiente em que vive seja capaz de transformar sua meta em algo inevitável.

Dê poder às pequenas decisões e não às grandes. Quando você dá chance ao hábito, ele fica mais palpável. Em vez de decretar “eu quero isso”, reflita se está dando um passo na direção correta, um passo pequeno por vez e de maneira frequente, e não um passo enorme, que exija muito esforço num curto espaço de tempo. Uma meta por dia, pequena, tangível, possível, que não dependa de ninguém a não ser de você. É a somatória dos mini-hábitos que fará a diferença. A vida não se trata de uma corrida de 100 metros, mas de uma maratona de 42 quilômetros.

Quando você decidir dar chance ao hábito, ele irá te recompensar. Você se libertará de vários empecilhos, como a preguiça, e não dependerá mais de motivação para fazer algo.

Deseje ter progresso. Os grandes atletas vencedores desejam melhorar um pouquinho a cada dia. É o jogo do progresso. Nenhum grande atleta acorda dizendo “Este ano eu vou ser o melhor do mundo!”. O objetivo diário é ser melhor do que ontem, estar 1% melhor do que o dia anterior. Os campeões treinam continuamente para aperfeiçoar seus atributos e seus talentos para melhorar um pouco todos os dias.

Pense com requinte, pois não é verdade que pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Sonhar talvez. Realizar não. Isso significa dividir o pensamento em várias estratégias pequenas e focadas. Olhar para a sua meta, ou seja, o seu plano grande e colocar degraus, pensando em como vai subir cada um com o uso dos mini-hábitos, ir focando em ordem de prioridade. E quando focar em cada tarefa, saber abrir mão e decidir o que não vai fazer para que você possa realizar o que é necessário em um estado com 100% de presença.



Joel Moraes é ex-nadador da seleção brasileira e mestre em Esportes.