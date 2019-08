A modernização de empresas tradicionais é possível?

Já inicio o texto com a resposta a esta inquietante provocação: não só é possível, como é necessária. No segundo mandato à frente da Santa Casa da Bahia, com 470 anos de história, posso lhes dizer que modernizar processos, imagem, tecnologias e pensamento são fundamentais para toda organização que está no mercado e pretende ter um futuro longínquo. Afinal, seja qual for a área de atuação, mas sobretudo no campo da saúde, a concorrência e os avanços não esperam.

As empresas mais tradicionais têm o desafio de se atualizar e essa não costuma ser uma tarefa fácil, nem simples. É um processo que requer investimento e leva tempo. As instituições seculares, por exemplo, normalmente são formadas por profissionais experientes, mas nem sempre atualizados. A atração de jovens profissionais, participando e contribuindo com novas ideias, tende a contribuir para acelerar mudanças. Ter à frente gestores atualizados, independente da idade, é fundamental para conduzir este processo entre diferentes gerações. Uma gestão que entenda a importância da modernização, mas que também saiba lidar com os desafios que fatalmente serão encontradas no caminho, é fundamental.

E não me refiro, necessariamente, a mudanças bruscas de posicionamento. É possível modernizar-se sem perder a tradição, a fim de sobreviver de forma competitiva no mercado. A chegada das startups, a velocidade das mudanças, a entrada de capital estrangeiro, a explosão de aplicativos e recursos tecnológicos em geral... Este cenário exige criatividade e a implementação de inovações, complementando e atualizando o modelo de negócio tradicional.

O setor hoteleiro, de transporte e os bancos, por exemplo, tiveram que se adaptar às novas demandas dos consumidores, modernizando-se. No setor da saúde e na área social não é diferente.

É preciso estar atento às demandas e necessidades do consumidor, agir local e pensar global. Esta deve ser a nova mentalidade da cultura corporativa. Estar atualizado, estabelecer parcerias, buscar certificações de credibilidade, envolver e estimular colaboradores são partes fundamentais deste processo.

E como falar em inovação sem digitalização? A transformação digital é uma realidade necessária para todas instituições. Para se manter competitivo, é necessário unir tecnologia e competência humana, oferecendo modernidade, como é o caso da cirurgia robótica, da certificação HIMSS (Hospital sem Papel), da própria acreditação internacional - com protocolos atualizados e exigentes, mas que focam no principal: a segurança do paciente.

Desta forma, é oferecida uma melhor experiência de consumo, melhora-se a eficiência em processos, percebe-se resultados mais efetivos e aumenta-se a participação no mercado, garantindo uma modernização consciente, planejada e bem sustentada.





Roberto Sá Menezes é Provedor da Santa Casa da Bahia, fundador e presidente do GACC-BA (Grupo de Apoio à Criança com Câncer da Bahia), presidente da Associação Brasileira de Hospitais Universitários de Ensino (Abrahue), membro do Conselho Fiscal da Associação Obras Sociais Irmã Dulce (AOSID), do Conselho Fiscal da ANAHP (Associação Nacional de Hospitais Privados) e do Conselho Consultivo da Confederação das Santas Casas do Brasil (CMB).