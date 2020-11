A nobre missão de servir e cuidar de pessoas

A nobre missão de um homem público é servir as pessoas. Recebi do Prefeito ACM Neto a responsabilidade de unir e liderar a pasta da Saúde em 9 de julho de 2019 e, até o presente momento, tenho aprendido diariamente algumas das lições mais transformadoras e importantes da minha vida ao lado dos nossos competentes e determinados profissionais da Saúde. Costumo dizer que elas e eles são o coração da SMS, pois demonstram na prática o verdadeiro sentido das suas nobres escolhas. Como engenheiro, eu aprendi muitas coisas sobre máquinas, cálculos e manutenção. Nos movimentos e lutas estudantis, aprendi principalmente a não perder a esperança e a lutar bravamente pelo que acredito. Nos cargos públicos, tenho compreendido que liderar pessoas e processos exige determinação e disciplina. Mas na SMS eu aprendi que cuidar da vida das pessoas exige principalmente autocuidado, fé, abdicação e muita coragem.

Por isso, queremos que os soteropolitanos saibam verdadeiramente de todos os resultados que alcançamos após 16 meses de muito trabalho em equipe, os desafios superados, e uma parte do que conseguimos realizar para atender e cuidar dos morador desta cidade com o esmero que merecem. A maior evidência do quanto avançamos neste período foi a ampliação da atenção básica de saúde, vez que hoje temos o maior indicador alcançado na área de saúde primária da história da nossa cidade, ganhamos destaque no cenário nacional pois Salvador foi o município que mais expandiu o indicador, saltando de 18% para 56,5% dos soteropolitanos assistidos por esses serviços. Entregamos 30 unidades de saúde, sendo 19 novas e as outras 11 ampliadas.

O combate aguerrido e incansável ao Aedes Aegypti foi um dos maiores já vistos. Articulamos a maior mobilização e união com a sociedade para este enfrentamento, com ações diárias, inclusive, aos finais de semana e feriados, envolvendo 2 mil agentes de combate às endemias. Intensificamos a abertura de imóveis não habitados com auxílio de chaveiro e da Guarda Municipal, além de implantarmos o “fumacê”, em parceria com a LIMPURB para reduzir a infestação de muriçoca e do Aedes.

Ampliamos a compra de medicamentos e farmácias. Neste ano já foram aplicados mais de R$ 12 milhões de recursos próprios, e um total de R$ 28 milhões investidos na rede farmacêutica de Salvador, um recorde absoluto. Atualmente, a nossa rede de farmácias é uma das maiores do Brasil, com 185 unidades próprias, além das conveniadas e postos instalados nas dez Prefeituras-Bairros. Realizamos dezenas de chamamentos públicos, concursos – REDA para fortalecer o time e hoje contamos com centenas de novos profissionais competentes e dedicados. Já as campanhas de vacinação alcançaram resultados bastante satisfatórios, e a população colaborou em massa. O mesmo podemos dizer dos cuidados com nossos animais, através dos trabalhos de vacinação, com oferta cada vez maior e campanhas cada vez mais potentes. Nosso castramóvel voltou ao pleno funcionamento, e estamos empenhados em cuidar dos nossos bichos de estimação com o zelo e importância que também merecem.

Superamos marcas históricas na realização de exames de mamografias e prevenção a outras doenças. A emissão e atualização de Alvará de funcionamento alcançou mais de 150 unidades de saúde. Com o intuito de aperfeiçoar a área de Tecnologia da Informação e Comunicação-TIC, reorganizamos as práticas e processos de trabalho, com investimento médio de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) em 2020, incluindo capacitação, infraestrutura, manutenção, modernização e ampliação do parque tecnológico. Implantamos também a funcionalidade da Biometria, referente ao módulo cadastro do Sistema VIDA+, nos Serviço de Arquivo Médico e Estatístico – SAME, de 133 Estabelecimento de Atenção à Saúde - EAS. O módulo Regulação – agendamento Interno foi expandido para 155 unidades de saúde. Além de melhorias nos Sistema de Registro de Animais Meu Pet, e o Hotsite para Cadastro de Pessoas com Doença Falciforme.

Ampliamos também a cobertura de Saúde Bucal na Atenção Básica, com avanço de de 8,3% saindo de 35,1% para 38% com implantação de 74 equipes. O Programa Saúde na Escola (PSE) teve grande destaque com ampliação de 82 para 227 Escolas, apresentando incremento de 177%. Ainda nesse contexto, ampliou-se de 77 para 269 Equipes de Estratégia de Saúde da Família vinculadas às unidades escolares (incremento de 249%).

Com porta de urgência aberta e referenciada, alto nível de resolução e grande capacidade para a atenção às urgências, o HMS inaugurado em 04 de abril de 2018, vem funcionando como retaguarda para unidades de urgência, especialmente as UPAS, tendo realizado mais de 578.244 exames e procedimentos de média e alta complexidade, enquanto a unidade de urgência emergência atendeu mais de 84.123 usuários do SUS. A clínica médica e cirúrgica realizou mais de 10.995 internações, com o total de 5.101 cirurgias e, 1.447 atendimentos domiciliares.

Mas foi no combate à pandemia da Covid-19 que mostramos a força de nosso trabalho conjunto: montamos três Hospitais de Campanha (221 leitos somente nesses espaços sendo 117 UTI e 104 clínicos) e mais de 1.400 profissionais. Entregaremos ainda mais de 100 leitos outros no Hospital de Campanha do Wet’n Wild. A capital baiana foi uma das pioneiras na testagem rápida em massa. Somente nos bairros com restrição, realizamos mais de 50 mil testes. Além do investimento em equipamentos de proteção individual que evitou a falta dos materiais na rede municipal e cinco gripários atendendo milhares de pessoas, nas comunidades mais afetadas. Investirmos potencialmente em profissionais e insumos.

Estamos realizando o mutirão de consultas que já atingiu marca superior a 667 procedimentos realizados, entre consultas e exames. A ação visa ampliar em 25% a oferta na capital, e conta com investimento recorde de mais de R$ 6, 1 milhões para disponibilização de cerca de 280 mil novas vagas aos beneficiários SUS do município.

Mas o trabalho não para por aí. Vamos continuar trabalhando diuturnamente para avançar ainda mais, pois esta é a marca da Prefeitura que vem mostrando ao mundo que somos referência também quando se trata do cuidado com a vida de nossa amada, alegre e esperançosa gente. Sigamos a nobre missão de servir!

*Leo Prates é secretário municipal da Saúde