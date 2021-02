É difícil crescer. Amadurecer dentro dos nossos sonhos, metas, planos, objetivos. Reconhecer um caminho torto e ir contra a canção popular que diz ‘pau que nasce torto nunca se endireita’. Mas a gente capaz de endireitar os nossos passos. Colocar a cabeça no lugar, os pés no chão e deixar o coração tranquilo.

A evolução, para a biologia e em poucas palavras, é o processo de variação e adaptação, podendo inclusive provocar o surgimento de novas espécies a partir de uma espécie que já existe.

E se tratando da nossa evolução. Espiritual e emocional. É mais ou menos por aí. Somos o resultado das nossas vivências e experiências. Do que deu certo e do que não foi como a gente planejou. Na nossa bagagem tem decepção, expectativas, esperança, tristezas, alegrias, memórias afetivas e outras que não conseguimos esquecer. Na nossa pele estão as marcas por onde as lágrimas passam. No nosso rosto, a leitura de quem não consegue mais chorar por qualquer bobagem. E no coração, a convicção de se entregar apenas para quem nos merece.

Nesse processo, amigos se afastam com a naturalidade de um rio que corre para abraçar o mar. Você deixa de fazer parte de ambientes. Pessoas. Lugares. Pois evoluir também lhe mostra para qual direção você deve seguir. E vai ter muita gente incomodada com os seus passos. Quando você se encontra. Em um curso, em uma religião, em uma terapia, em um novo estilo de vida mais saudável, quando você começa a se cuidar. A se desprender de relacionamentos que atrasam a sua vida. Quando você começa a evitar conversas que falam de pessoas que não estão na conversa. Isso vai incomodar. Vai assustar. Aos olhos de uns e outros, você vai se tornar o chato ou a chata do grupo.

Só não deixe de seguir. De continuar buscando o melhor para você. De continuar tentando entender o mundo, as suas próprias questões, os seus próprios defeitos só para poder melhorá-los. Vai fundo no seu processo. A nossa evolução incomoda muita gente, é verdade. E é um risco, pois evoluir é uma escolha onde vamos perder algumas coisas pelo caminho. Mas parafraseando Clarice Lispector, que por pura alegria de viver disse: a salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena!