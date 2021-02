'A nossa fé é a vacina': veja último cordel de Moraes declamado por atriz baiana

Quarentena, o último cordel composto por Moraes Moreira, foi declamado pela atriz baiana Fernanda Beltrão. Fernanda foi convidada pelo CORREIO para a homenagem em vídeo, que entrou no ar às 16h de hoje nas redes sociais do jornal.

Soteropolitana, Fernanda nasceu em 1990 e conta que se tornou fã dos Novos Baianos e de Moraes Moreira quando tinha 14. Por isso, o convite para a homenagem foi recebido com alegria, mas também com nervosismo.

“Eu já conhecia as músicas de Moraes e conheci os Novos Baianos com 14, 15 anos, e fui tomada. Eu era meio obcecada”, brinca Fernanda. “Eu dizia que queria morar no sítio [onde o grupo viveu e gravou o álbum Acabou Chorare, no Rio de Janeiro]. Até os meus 18 anos, eu vivi isso e era isso que eu queria para a minha vida”, completa.

A atriz conta que curtia o Carnaval desde criança e sempre que Moraes saía com seu trio independente, ela estava lá, na pipoca. “Eu fiquei muito feliz e lisonjeada pelo convite. Confesso que eu nunca tinha feito nada em homenagem a ele, mas quem sabe?”, diz.

Além do vídeo com a declamação do cordel, o CORREIO também promoveu, nesta terça-feira, um programa especial em homenagem a Moraes Moreira. O programa pode ser assistido nas redes sociais do jornal - Facebook, Instagram e YouTube.