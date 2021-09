A partir de R$ 1,3 mil: Leilão dos Correios oferece iPhones e notebooks

Sabe aqueles produtos que os Correios não conseguem entregar, mesmo após várias tentativas? Pois é, vão à leilão. No próximo dia 27, a estatal vai realizar um leilão com 61 mil itens, entre peças de vestuário, microinformática, notebooks, Iphone, acessórios para veículos, bijuterias e livros, entre outros. Os valores inicias dos lotes variam entre R$ 1.303 até R$ 85.050.

Essas mercadorias são classificadas como refugos. E passam a ser leiloadas, após cumprido todos os protocolos de tentativa de entrega ao destinatário ou devolução ao remetente e terminado o prazo de direito à reclamação, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor. Esse prazo pode variar entre sete e 30 dias, a depender do objeto.

“Serão ofertados dez lotes que são indivisíveis. Então, a pessoa que der lance a um lote é o lote todo, não serão aceitos lances para itens específicos”, explicou o chefe do departamento de infraestrutura dos Correios, Thiago Meireles.

Dos itens do leilão, ele destaca três: os de utensílios do lar, com um volume de itens relacionados a cama, mesa e banho, além de eletrodomésticos; os de vestuário, com várias camisetas, camisas, sapatos, bonés; e o referente a eletrônicos, que terá celulares, notebooks, periféricos e acessórios, capas, carregadores, fones de ouvido, tripés e etc.

Os recursos arrecadados contribuirão para que os Correios ampliem sua capacidade de investimentos resultando em melhorias nos serviços e produtos prestados aos clientes.

Como participar

Para participar do certame, os interessados devem se cadastrar na plataforma Licitações-e do Banco do Brasil. Após a conclusão dessa etapa, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa online.

“O edital com todas as informações está disponível na plataforma Licitações-e, pelo nº 893602, e também na página de licitações dos Correios. Basta fazer a busca por modalidade ‘Licitações Correios Aberta” e escolher “São Paulo Metropolitana” na coluna dependência”, informou os Correios.

A empresa disse ainda que os lotes estão armazenados no bloco 1 do edifício dos Correios em São Paulo, localizado na Rua Mergenthaler, 592. Visitas aos bens devem ser agendadas pelo telefone (11) 4313-8150.