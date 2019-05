A pedido da filha, viúvo se veste de mulher para o Dia das Mães

A menina Luna, de 5 anos, perdeu a mãe Stella Noleto há dois anos. Desde então, ela não participava das comemorações de Dia das Mães em sua escola, em Goiânia (GO). Porém, neste ano, Luna ensaiou uma música para a festa e pediu ao pai Daniel Correa que "fosse a mamãe dela por um dia".

Na legenda da publicação, o pai explicou a situação e pediu: "Antes de me julgar, vejam todas as fotos e o vídeo no final!!!". Continuou: "Pessoal, como sabem eu e a Luna perdemos a @stellanoleto ... e todo dia das mães é extremamente delicado para ela... e dessa vez ela falou: 'Papai.. estamos ensaiando uma música para o dia das mães... mas eu não tenho mamãe... minha mãe foi morar com papai do céu ...' ".

Daniel tentou convencer a filha de que a avó ou as tias poderiam representar a mãe na comemoração, mas a pequena Luna fez questão que ele participasse do momento. Então, ele pintou a barba de rosa, colocou uma peruca loira, igual a da mãe, se vestiu com vestido longo, e nessa quinta-feira, 9, participou da festa na escola, do jeito que a filha pediu.

O empresário publicou várias fotos do momento na sua rede social, além de um vídeo que mostra a pequena Luna muito feliz pela participação da 'mãe' na festa. Ele conclui a postagem com uma mensagem sobre como lidar com a morte: "A morte é inevitável, mas não precisamos passar por isso de forma TRISTE... concordam? Luna ! Te amo ! Foi IMPAGÁVEL ver seu sorriso no rosto ao me ver de 'mamãe'".