A placa do seu carro termina em 9 ou 0? Veja como pagar IPVA com 10% de desconto

Quem ainda não pagou o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e tem carros com placa com finais 9 ou 0 ainda pode aproveitar os 10% de desconto no pagamento em cota única. O valor reduzido é válido até os dias 28 e 29 de julho, respectivamente.

O pagamento pode ser feito de modo presencial ou online. É possível quitar o tributo em uma agência ou caixa eletrônico dos bancos Bradesco, Banco do Brasil ou Sicoob. Os aplicativos e sites das instituições financeiras também realizam a transação, bastando apenas informar o número do Renavam.

Quem não quiser pagar a cota única pode parcelar o imposto em cinco vezes, mas perde o direito aos 10% de desconto. Para isso, é necessário pagar a primeira cota na mesma data em que ocorre o vencimento do desconto da cota única (nestes casos, dia 28 para placas de final 9 e dia 29 para placas de final 0). As outras datas de vencimento devem ser consultadas no calendário de pagamento do IPVA, disponível no site www.sefaz.ba.gov.br, no Canal Inspetoria Eletrônica – IPVA – Calendário.

Outros finais de placas também possuem vencimentos em julho. Nos dias 28 e 29 deste mês, respectivamente, vencem os prazos da segunda parcela das placas 7 e 8, da terceira parcela das placas 5 e 6, da quarta parcela das placas 3 e 4 e da quinta e última parcela das placas 1 e 2. Para mais informações, o contribuinte pode ligar para o call center 0800 071 0071 ou enviar e-mail para faleconosco@sefaz.ba.gov.br.

O licenciamento completo do veículo engloba outros itens além do IPVA. Ou seja, para o automóvel estar regularizado é necessário quitar também débitos do licenciamento anual e multas, se houver. O prazo para ficar em dia com a documentação do veículo termina na data do vencimento da quinta parcela do imposto.