A primeira boa notícia da covid-19 na Bahia

A semana começou com uma ótima notícia para a Bahia, e que foi mantida para essa terça-feira. Pela primeira vez, após mais de 100 dias de pandemia, o número de pessoas curadas da covid-19 no estado é maior do que a quantidade de casos ativos da doença.

O que isso significa para o estado? Tanto o secretário de saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, quanto o prefeito de Salvador, ACM Neto, avaliaram a novidade positivamente. Outros dados também indicam que o estado se aproxima do sonhado 'platô'.

Nesse episódio também repercutimos as novas medidas para as aulas no setor público municipal e a intervenção numa das empresas de ônibus de Salvador.

SALVADOR UNIDA

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira: https://bit.ly/salvadorunida