A quarta onda da pandemia: a saúde mental

A Organização Mundial de Saúde (OMS)divulgou uma preocupação com a saúde mental das pessoas por conta da pandemia do coronavírus. No Brasil, quase 50% dos psiquiatras relataram um aumento nas consultas. Como lidar com a saúde mental em meio a tanta preocupação com isolamento e com o coronavírus? Falamos sobre esse assunto neste episódio. Ouça:

Saiba mais sobre terapias online aqui e aqui.

