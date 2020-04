A redução de mensalidades escolares

Uma recomendação do Ministério Público da Bahia (MP/BA) pede que escolas particulares e pais entrem em acordo para uma redução das mensalidades durante a pandemia de coronavírus, já que as aulas estão suspensas ou viraram virtuais. As informações sobre os detalhes da recomendação e o que os pais devem fazer são trazidos ao podcast pela repórter Priscila Natividade. Ouça:

SALVADOR UNIDA

