A Transformação da MRV – construtora vira plataforma de negócios imobiliários

Em tempo de transformações aceleradas, a construtora MRV – mineira, mas com forte atuação na Bahia – está dando passos para se transformar em uma plataforma de diversos produtos imobiliários. A construtora expandiu seus negócios para todo o Brasil a partir do programa Minha Casa, Minha Vida, apostando nas faixas 1,5; 2 e 3, que dependem menos de subsídios governamentais. Atualmente, se considera a maior construtora de imóveis populares da América Latina. Porém, pesquisas feitas pela empresa detectaram importantes mudanças de comportamento entre os consumidores, principalmente entre os mais jovens. Por isso sentiu a necessidade de inovar e diversificar seus produtos. ``É mais difícil se manter como líder que chegar à liderança. Quem quer seguir líder tem de inovar sempre´´ destaca Luís Felipe Monteiro, gestor executivo da MRV na Bahia, ao explicar o novo momento da empresa em visita ao CORREIO.

O momento inclui, entre outros, investimentos em imóveis para locação e de apartamentos de médio padrão. O mercado da Bahia, considerado estratégico pela empresa, foi o segundo do Brasil a receber um condomínio de Casas da construtora – em Feira de Santana - e já está sendo preparado para receber projetos desses novos nichos. Segundo Monteiro, durante a fase mais aguda da crise econômica, a MRV aproveitou o desaquecimento do setor para comprar terrenos por preços mais competitivos. Atualmente, ainda segundo ele, A MRV tem, só em Salvador e Região Metropolitana, 10 mil unidades a serem vendidas (incluindo as de potencial construção nos terrenos e as 1,7 mil unidades em estoque – já prontas ou com projetos já aprovados).



Compartilhamento - As inversões nos imóveis para alugar são conduzidas por uma nova unidade de negócios da MRV, a Luggo. A empresa, que funciona como uma startup (estrutura enxuta, maior agilidade e foco no mundo digital) é responsável pela construção de prédios cujos apartamentos serão disponibilizados à locação. A Luggo já tem empreendimentos em São Paulo. Os imóveis são, neste primeiro momento, de médio padrão. E contam com diversos equipamentos compartilhados, como bicicletas e escritório (coworking). Segundo Monteiro,existe um segmento de consumidores que não quer ter um imóvel próprio e que ao mesmo tempo valorizam a ideia do compartilhamento.

Banco - Monteiro explica, ainda, que em breve o motor do mercado imobiliário se deslocará do Minha Casa Minha Vida para o Médio Padrão ( a partir de R$ 300 mil). E para aproveitar este momento, a MRV ampliou as parcerias com bancos para o financiamento das unidades construídas. E que a empresa, inclusive, está buscando autorização do Banco Central para usar seu próprio banco (Inter) para este tipo de financiamento. Monteiro mantém silêncio sobre empreendimentos de médio padrão e do Luggo na Bahia, mas afirma que as condições já estão postas e que é preciso observar o melhor momento do mercado para fazer estes lançamentos, até por que a prioridade no momento é dar continuidade aos projetos já iniciados (como os localizados em Abrantes, Lauro de Freitas, e em Feira De Santana). Além de trabalhar o lançamento do 2/4 Mirante Iguatemi.





Vera Rocha reassume direção do Sinapro

Vera Rocha toma posse da presidência do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado da Bahia (Sinapro-Bahia), em cerimônia para convidados, hoje, às 18h, no Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, em Salvador. O evento, que promete reunir o trade do mercado publicitário baiano, irá homenagear o cinema e sua estreita ligação com a publicidade. “Volto ao Sinapro-Bahia num momento ainda difícil para a economia nacional e com reflexos na sobrevivência das agências de publicidade. Acredito que estamos entrando na etapa de recuperação e já há uma leve retomada de alguns setores”, destaca Vera Rocha. “Defender a importância da publicidade para a retomada econômica brasileira será uma das nossas bandeiras, assim como a defesa da diversidade e da igualdade de gênero”, ressalta Vera, que foi a primeira mulher a presidir o Sinapro-Bahia, nos anos 2006 a 2009. A nova diretoria do Sinapro-Bahia é composta também por André Mascarenhas (Artecapital), Vice-Presidente; Marcelo Azevedo (Única), Diretor de Assuntos Éticos; Luis Eduardo Lima (SLA), Diretor de Relações Governamentais; Laura Passos (Engenhonovo), Diretora de Planejamento e Desenvolvimento; Marcos Fonseca (Propeg), Diretor Secretário; Paulo Coelho (Mago), Diretor Tesoureiro; Carlos Poggio (Poggio), Conselheiro; Gustavo Queiroz (Nibs), Conselheiro; Lucas de Ouro (Tuppi), Conselheiro; Emerson Cláudio (Campos de Ideias), Delegado Regional Extremo-Sul / Suplente; Aline Macedo (Carambola Com), Delegada Regional Oeste; Sandro Carvalho (Design Print), Delegado Regional Recôncavo / Suplente; Vinicius Khouri (Aktiva), Delegado Regional Sudoeste/Suplente; e Tião Barros (Art3), Delegado Regional Sul.





Oi investe mais de R$ 255 milhões na Bahia

A Oi investiu mais de R$ 255 milhões na Bahia no primeiro semestre de 2019, um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior. A operadora implantou rede de fibra ótica nas cidades de Salvador, Barreiras, Juazeiro e investiu na sua rede móvel com a modernização de 177 sites no período. A companhia oferece 4,5G nas cidades de Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho e 4G em 108 cidades da Bahia. A companhia também está avançando na sua estratégia de ampliar o número de cidades com acesso à Oi Fibra, levando o seu serviço de internet de alta velocidade a 68 cidades no país. Lançada em 2018, a Oi Fibra conquistou, até o mês de julho, 291 mil clientes e chegou a 2,8 milhões de casas (Homes passeds – HPs). A meta é encerrar 2019 com fibra passada em 4,6 milhões de casas, e 16 milhões até 2021.





Presidente da Bamin participa da EXPOSIBRAM



Eduardo Jorge Ledsham, Diretor-Presidente da BAMIN, media a Iª Plenária da EXPOSIBRAM sobre O futuro do mercado de commodities minerais e as principais tendências atuais para a mineração. A EXPOSIBRAM é uma das maiores e mais importantes exposições de mineração da América Latina. Bianual, o evento reúne centenas de empresários, representantes de organizações governamentais e privadas para discutir e apresentar tecnologias e soluções para mineração. Neste ano, o evento é realizado de 9 a 12 de setembro, em Belo Horizonte (MG), pelo Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). A exposição tem uma área com mais de 13 mil m² de estandes, nos quais estão representadas as principais mineradoras com atuação global e grandes fornecedores de produtos e serviços. Também são apresentadas as principais tendências em tecnologia, equipamentos, softwares e outros produtos ligados à indústria mineral, além de dados sobre investimentos e gestão. Em paralelo à exposição, acontece o Congresso Brasileiro de Mineração que atrai a cada edição mais de mil participantes entre especialistas, pesquisadores, estudantes e representantes de empresas. Na edição anterior, realizada em 2017, a EXPOSIBRAM reuniu 45 mil visitantes, mil congressistas, 107 expositores estrangeiros, 308 brasileiros e 28 países participaram.





FIQUE POR DENTRO

BELA VISTA - Depois de amanhã (quinta, 12/9), começa a 3ª edição da Bela Vista Liquida. Serão quatro dias de programação especial com atrações para entreter o público e ofertas em todos os segmentos. O centro de compras convidou um grupo de jornalistas, blogueiros e influenciadores digitais para para garimpar as ofertas da campanha. Entre eles Perla Ribeiro, do CORREIO, que assina a coluna @achadosdeperla. “A Bela Vista Liquida já é uma ação de sucesso e muito aguardada por todos, pois oferece inúmeras vantagens tanto para os lojistas, que têm a oportunidade de movimentar as vendas e o fazer girar o estoque, quanto para o consumidor, que aproveita as ofertas para comprar o que deseja”, destaca o superintendente do Shopping Bela Vista, Vaneilton Almeida. Excepcionalmente no primeiro dia (12), o empreendimento abrirá as portas ao público somente às 11h, mantendo o horário normal de funcionamento nas demais datas.

ORGÂNICOS - A rede Terra Madre – Orgânicos e Saudáveis, franquia pioneira no segmento de produtos orgânicos, naturais e itens para saúde e bem-estar - está em busca de franqueados no estado da Bahia. De acordo com Artidonio Gomes, diretor de franquias da marca, a expectativa é de que a Terra Madre – Orgânicos e Saudáveis possa abrir 08 unidades em cidades baianas, como Salvador, Porto Seguro e Feira de Santana até 2025, ano em que a rede de empórios quer chegar à casa de 60 franquias em atividade. A Terra Madre – Orgânicos e Saudáveis contabiliza, atualmente, 12 unidades em operação nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, Maranhão, Ceará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A equipe de expansão da marca visa chegar a 25 unidades até o final de 2019 e incluir ao seu mapa de atuação estados como Bahia e Mato Grosso do Sul. O investimento para abrir uma unidade Terra Madre - Orgânicos e Saudáveis gira em torno de R$ 280 mil a R$ 350 mil. A taxa de franquia é de R$ 42 mil e o capital de giro ideal é de R$ 30 mil. O retorno do investimento acontece dentro do período de 24 a 36 meses e cada unidade fatura até R$ 180 mil.





5G - A proposta da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para o edital do leilão da tecnologia 5G será apresentada pelo presidente da agência Leonardo de Morais, em setembro, em Salvador. Morais vai abrir oficialmente o INOVAtic, Congresso de Tecnologias da Informação e Comunicação e Feira de Negócios, nos dias 26 e 27 de setembro. A expectativa é que ele explique como a agência pretende conduzir a venda de espectro para a tecnologia de quinta geração, já que há discussões sobre quais frequências serão leiloadas. Se incluir as quatro frequências - 2,3 GHz, 3,5 GHz, 26 GHz e 700 MHz - será o maior leilão único de frequência para o 5G no mundo.



HAVANnA - No dia 14 de Setembro é comemorado o Dia do Alfajor, um doce tradicional na Argentina, mas que tem origem na culinária árabe e nome vindo da palavra al-hasú, que significa bolachas recheadas. Em comemoração à data, Havanna – que tem duas lojas em Salvador – lançou uma promoção para premiar seus clientes com viagens à Argentina. A cada R$100,00 em compras em qualquer loja da rede, basta o cliente cadastrar o cupom fiscal no site www.havanna.com.br/diadoalfajor e concorrer às viagens. O sorteio será realizado no dia 18/09 pela Caixa Econômica Federal e os nomes dos vencedores serão divulgados nas redes sociais da Havanna. A viagem será de quatro dias e três noites com tudo pago.



TURISMO - O secretário de Turismo do Estado, Fausto Franco, reúne-se com a CET - Câmara Empresarial do Turismo da Fecomércio-BA, amanhã (11/9), às 8h30, no 9º andar da Casa do Comércio. A convite do coordenador da CET, José Manoel Garrido, o secretário vai detalhar os últimos projetos e realizações da pasta que assumiu no início do ano. “A expectativa do trade turístico é saber informações sobre novos voos para a Bahia, andamento do Prodetur e nova campanha de marketing”, detalha Garrido.



EXTRAFARMA - As duas instituições beneficentes escolhidas para receber a doação do valor arrecadado no leilão das vaquinhas da CowParade Salvador foram anunciadas pela Extrafarma. A rede de farmácias é a principal patrocinadora da exposição, que já chega à sua 13ª edição no Brasil e é considerada o maior evento de arte urbana do mundo. Os valores arrecadados serão destinados à Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), entidade filantrópica que abriga um dos maiores complexos de saúde 100% SUS do país e presta assistência à população de baixa renda nas áreas de saúde, assistência social, pesquisa científica, ensino em saúde e educação; e ao Hospital da Criança Martagão Gesteira, o maior hospital exclusivamente pediátrico do Norte e Nordeste.