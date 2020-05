A treta Léo Dias x Anitta respingou na Bahia. E aí?

A bolha coronavirus/política foi furada no início dessa semana com a polêmica entre o jornalista Leo Dias e a cantora Anitta. O confronto virtual entre os dois teve revelações de conversas, áudios e até processo judicial e, entre os citados, estavam as cantoras baianas Ivete Sangalo e Claudia Leitte. Houve reação delas? Quem nos conta é o jornalista Osmar 'Marrom' Martins, que também opina sobre a relação jornalista/artista e conta como tira isso de letra. Ouça:

