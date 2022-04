A uma semana da estreia, Vitória ganha mais reforços para Série C

O Vitória está a menos de uma semana de sua estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, sábado (9), contra o Remo, e o elenco será reforçado nesta reta final de preparação. Um dos próximos contratados será o zagueiro Rafael Ribeiro, do Náutico.

No sábado, Rafael esteve no onze inicial na semifinal do Campeonato Pernambucano, em que o Náutico passou nos pênaltis pelo Santa Cruz. Mas desde a chegada do técnico Felipe Conceição no Timbu, o atleta de 26 anos perdeu espaço na equipe titular, o que encaminhou a saída para o Leão. No clube do Recife, ele tem 104 jogos disputados e sete gols marcados. Além do Náutico, Rafael Ribeiro tem uma partida com a camisa do Fluminense, durante o estadual de 2021.

No Vitória, o zagueiro terá concorrência de Alisson Cassiano e Mateus Moraes, que formam a dupla titular até então, e de Ewerton Páscoa, contratado do CRB no início do ano e que já disputou quatro partidas.

Além desses, o Vitória negocia com mais um nome para o setor. Trata-se do defensor colombiano Héctor Urrego, de 29 anos, do Jaguares de Córdoba, da Colômbia. Ainda sem anúncio oficial, o estrangeiro, que jogou neste domingo (3) pelo Campeonato Colombiano, é esperado nesta semana em Salvador para realizar exames médicos e assinar contrato.

A defesa é o setor que apresentou mais mudanças desde a chegada de Geninho na Toca. Contra o Glória, na Copa do Brasil, o técnico optou pelo esquema com três zagueiros na partida em que o Vitória garantiu a classificação por 2x0. Alisson, Mateus e Ewerton foram os escolhidos. Por isso, a chegada de mais dois jogadores no elenco seria necessária para dar opções.

Segundo o presidente em exercício Fábio Mota, o colombiano já teve aprovação de Geninho, e o atacante Santiago Tréllez apoiou a contratação do conterrâneo para a Série C.

Rafael Ribeiro chega para disputar posição de titular no Vitória (Foto: Tiago Caldas/Náutico)

Dupla do Atlético

Além de reforçar o setor defensivo, o meio-campo rubro-negro também terá novidades em breve. Os reforços, porém, já são conhecidos pela torcida. Isso porque os meias Miller e Dionísio, ambos do Atlético de Alagoinhas, já estão com pré-contrato assinado desde meados de março e aguardam o fim do Campeonato Baiano para se apresentarem na Toca do Leão.

Miller é o artilheiro do Atlético no ano e já marcou seis gols no estadual, o último deles no empate no domingo (3) contra o Jacuipense por 1x1, no jogo de ida da final. Dionísio também é um dos pilares do time treinado por Agnaldo Liz.

Como a decisão do Baiano é domingo, a dupla do Carcará não estará disponível para Geninho na estreia da Série C, contra o Remo. A tendência é que sejam aproveitados a partir da segunda rodada, contra o Floresta, no dia 16.



Desde que o Vitória foi eliminado precocemente do Campeonato Baiano ao fim da primeira fase, dia 16 de março, o time já anunciou as contratações do volante Gustavo Blanco e do lateral esquerdo Guilherme Lazaroni. Formado na base do Bahia, Gustavo Blanco estava no Londrina, enquanto Guilherme Lazaroni veio do Novorizontino-SP.

Miller (esq.) e Dionísio (dir.) já estão com o pré-contrato assinado com o Vitória (Foto: Atlético de Alagoinhas/Divulgação e Victor Ferreira/EC Vitória)

Preparação no CT

Enquanto os outros reforços não chegam, o Vitória segue com a preparação para a estreia. No jogo-treino disputado no Barradão, sábado (2), contra o Five, uma equipe amadora, o Leão venceu por 2x1, com gols marcados por Dinei e Alisson Santos. Ruan descontou para o Five.

Geninho aproveitou o momento para observar quase todo o elenco, trocando o time inteiro no intervalo. O lateral Guilherme Lazaroni já participou da atividade.

O time ganhou folga neste domingo e retomará as atividades segunda-feira. Serão cinco sessões de treino até a estreia contra os paraenses. O elenco viaja na quinta-feira para Belém, e há expectativa de que o zagueiro Rafael já esteja à disposição do treinador.