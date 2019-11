'A Voz do Lapa Kids' enche praça de alimentação de shopping

Mariana quer chegar ao The Voice Kids (Foto: Tiago Caldas)

Quando conversa, Mariana é pura timidez. Franzina e envergonhada, quase não se ouve sua voz. Basta dar para ela um microfone e a mágica acontece. A pequena Mariana vira Mariana de Castro, que aos 11 anos “canta como adulto”, “tem uma desenvoltura incrível” e “está pronta para ser cantora”. Ao menos foram essas opiniões dos jurados que estavam presentes ontem na primeira seletiva do concurso musical infantil ‘A Voz do Lapa Kids’.

A competição musical promovida pelo Shopping Center Lapa, em Salvador, vai seguir nos próximos domingos, no piso L3. No total, 20 crianças entre 9 e 15 anos foram selecionadas para participar das eliminatórias. Ontem, cinco passaram para a próxima etapa. Na pegada Gospel, firme e desenvolta, Mariana cantou o louvor Deus é Deus e fez a plateia aplaudir de pé sua apresentação. Assista trecho abaixo.

O objetivo dela, que começou a cantar aos 4 anos e se apresenta em eventos da Igreja Batista de Cosme de Farias, é o mesmo dos demais 9 pequenos talentos que subiram no palco montado na Praça de Alimentação e dos outros 10 da segunda seletiva. “Quero participar do The Voice Kids! Depois desse concurso, que espero ganhar, vou tentar me inscrever”, disse Mariana. “É o sonho dela. Vamos tentar ao máximo ajudar a realizar. Talento ela tem de sobra”, garantiu o pai orgulhoso, o técnico de iluminação Josenilton Moura, 38 anos.

Além de encher a sua praça de alimentação, a gerente de marketing do Center Lapa disse que acredita na revelação de algum talento no concurso. Ivanir Mattos ficaria orgulhosíssima se um dos concorrentes estourasse. “Foi dificílimo selecionar apenas 20 crianças. Muita gente se inscreveu. Seria maravilhoso se um deles seguisse carreira artística ou participasse de um The Voice Kids".

Concurso reúne crianças entre 9 e 15 anos (Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

A pequena Mariana roubou a cena, mas o concurso tem muitos bons concorrentes. “É muito talento para um concurso só”, disse a jornalista Cátia Rhawlcesty, que está no corpo de jurados junto com os The Voicers Tiago Velame e Samuel Marques. Cantando Ouvi Dizer, de Melim, Maiara Sales, de 15 anos, também arrancou aplausos e gritos da torcida. “Assisto The Voice Kids para me inspirar. Canto desde os 5 anos”, conta Mariana, que, segundo a mãe, é autodidata. “Nunca fez aula de canto. Isso (o talento) já nasceu com ela. Imagine se tivesse acompanhamento”, disse a agente de portaria Marília Sales.

Luísa: cantora minim especial (Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

Uma concorrente especial emocionou a todos, ainda que não tenha sido classificada para a próxima fase. Luísa Hage, de 9 anos, é portadora da Síndrome Artrogripose Múltipla Congênita (AMC), doença rara que enrijece as articulações e impede os movimentos. Multi artista, Luísa canta, pinta quadros, dança e toca teclado. “A música me traz emoção”, resume Luísa, que já apresentou exposições de quadros pintados com a boca.

Além de Mariana de Castro e Maiara Sales,também passaram para a semifinal Lara Andrade, Maria Clara do Nascimento e Lunna Novaes. No próximo domingo (24), a segunda seletiva do concurso escolhe outras cinco crianças. A semifinal acontece em 1 de dezembro com todas as 10 classificadas nas eliminatórias. Elas competem pelas cinco vagas da grande final em 08 de dezembro. Neste dia, um show surpresa animará a competição.​ O vencedor do A Voz do Lapa Kids ganha R$ 2 mil em compras, o segundo colocado R$ 1 mil e o terceiro R$ 500.