Abalado, marido de Paulinha Abelha perdeu mais de 10kg em uma semana

Abalado com o estado de saúde de Paulinha Abelha, Clevinho Santos, atual marido da cantora, chegou a perder mais de 10kg em uma semana. A informação foi divulgada pelo ex-companheiro da artista, o cantor Marlus Viana. Paulinha morreu, aos 43 anos, em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico na noite desta quarta-feira (23), em Aracaju, onde estava internada em coma desde o dia 11.

Antes da morte da cantora, Marlus contou para a Quem que entrou em contato com Clevinho e Josefa e que ambos estavam arrasados. "Clevinho é muito meu amigo! Não dá para descrever como ele e a Dona Josefa estão. Eles estão destruídos. Clevinho emagreceu mais de 10 quilos em 7 dias. Ele não come, não dorme direito. Os médicos até pediram para ele dormir", contou.

Segundo o cantor, a mãe de Paulinha também estava com emocional muito abalado. "A mãe dela está cheia de remédios, não consegue raciocinar", relatou à Quem. Ainda de acordo com Marlus, Clevinho tinha fé que a esposa iria melhorar. "Quando a gente não espera uma situação, a pancada é muito forte. Ele não está em condições de falar. Falo com ele, mas ele fica disperso, é como se o cérebro não estivesse trabalhando. Ele está com olheiras, com os olhos de apreensão, fica encostado em um canto, é perturbador", concluiu.

Marlus Viana formou com a cantora a dupla Paulinha & Marlus, até 2014, quando retornaram ao Calcinha Preta.

Morte

O velório da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, será aberto ao público. Fãs, amigos e familiares poderão se despedir na cerimônia que será montada nesta quinta-feira (24) no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. O horário de início, o período que o público em geral terá acesso ao velório e as informações do enterro ainda não foram divulgadas.

A artista deu entrada com insuficiência renal mas foi desenvolvendo um agravamento de lesões neurológicas associadas ao coma - ela estava na escala de Glasgow 3, considerada a mais grave da inconsciência. Em nota, o Hospital Primavera, onde a cantora estava internada, informou que Paulinha faleceu às 19h26, em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico.

No último dia 17, foi divulgado que ela passava por diálise. A família da cantora desejava que ela fosse tratada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, porém, por instabilidade neurológica, Paulinha não estava em condições clínicas seguras para realizar a transferência. Na última terça (22), a equipe médica afirmou que o mais preocupante era a parte neurológica, já que os demais problemas haviam estabilizado.

Os médicos usaram o termo “síndrome tóxico-metabólica” para definir o caso, numa suspeita de que alguma substância estava circulando pelo corpo dela, causando “uma cascata de inflamações ou lesões”. Mas, a equipe não conseguiu afirmar que substância estaria causando o problema. Paulinha Abelha usava medicamentos, todos supervisionados.