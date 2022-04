Abastecimento de água é interrompido em seis bairros de Salvador

O abastecimento de água foi interrompido nos bairros de IAPI, Curuzu, Liberdade, Santa Mônica, Pero Vaz e parte de São Gonçalo do Retiro. O fechamento da rede de distribuição aconteceu no sábado (16), mas permanece nesta segunda (18).

O motivo foi uma correlçao de um vazamento na rede. Segundo a Embasa, reparos foram finalizados no domingo (17), mas um novo vazamento foi identificado na manhã de hoje.

Ainda de acordo com a Embasa, o serviço já foi iniciado mas, devido à alta complexidade de execução – por tratar-se de tubulação de grande porte em local de difícil acesso – a previsão de conclusão é às 22h. O fornecimento de água começará a ser retomado de forma gradativa, com estimativa de plena normalização nas 24 horas seguintes.

Os moradores dessa região podem solicitar um carro-pipa para fazer o abastecimento, enquanto a situação não for normalizada. A solicitação pode ser feita pelo teleatendimento 0800 0555 195 e Agência Virtual (no aplicativo Embasa para celular ou no site https://agenciavirtual.embasa.ba.gov.br).