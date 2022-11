Aberta as inscrições para consultorias gratuitas do Sebrae em Salvador 

Projeto é uma parceria com a prefeitura e vai oferecer atendimento especializado para micro e pequenas empresas

As microempresas e as empresas de pequeno porte representam 97% dos negócios em Salvador e uma parceria entre o Sebrae e a Prefeitura está oferecendo consultoria gratuita para esses segmentos, que incluem mercadinhos, bares, restaurantes, lojas de varejo, salões de beleza e barbearias, entre outros. Se tivessem que pagar, os empreendedores teriam que desembolsar até R$ 7 mil pelos cursos. As inscrições já estão abertas.

O Projeto de Fortalecimento de Pequenos Negócios oferece capacitação em seis linhas de ações: Presença Digital do Zero, Finanças – Gestão do Caixa, Renova Varejo, Revigora Turismo, Gestão Eficiente de Bares e Restaurantes, e Delivery. O lançamento aconteceu nesta quarta-feira (9), mas 273 empresas de 75 bairros já estão inscritas. A meta é capacitar 6,4 mil empreendedores em dois anos.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) destacou a importância dessa ação na recuperação da economia depois do processo mais intenso da pandemia, e disse que o principal objetivo é estimular o desenvolvimento. O investimento é de R$ 20 milhões, sendo R$ 8 milhões do município e R$ 12 milhões do Sebrae.

“Essa é mais uma iniciativa em parceria com o Sebrae, desta vez para o fortalecimento de pequenos negócios. Estamos oferecendo de forma gratuita seis áreas de cursos, treinamento e qualificação para os empreendedores com objetivo de melhorar o negócio e incrementar a renda gerando oportunidades. São pequenos negócios que estão espalhados pela cidade e são os maiores geradores de empregos de Salvador”, afirmou.

Ele citou outras inciativas para fomentar o desenvolvimento econômico da cidade, como o SAC do Empreendedor, o novo polo de economia criativa e o CredSalvador, que emprestou R$ 20 milhões para 7 mil empreendedores, além de incentivos fiscais.

Segundo o Sebrae, Salvador tem 70,2 mil microempresas e 9,5 mil empresas de pequeno porte. Elas são responsáveis por 40% do Produto Interno Bruto (PIB) e são 97% dos negócios da cidade. O gerente regional da instituição, Rogério Teixeira, explicou que o objetivo é melhorar a gestão financeira dos negócios, a inovação, o marketing digital e o atendimento através de consultoria com profissionais experientes de todo o país.

“É uma iniciativa que vai fazer com que a competitividade desses negócios melhore, e por consequência melhora o atendimento, aumenta o nível de satisfação do soteropolitano e do turista, e com isso a gente faz a economia girar. É o maior programa que nós temos voltado para o desenvolvimento econômico de micro e pequenas empresas, e é estratégico para a nossa cidade e nosso estado”, afirmou.

Ele explicou que quase 50% dos trabalhadores com carteira assinada em Salvador trabalham em micro e pequenas empresas, são negócios que faturam até R$ 4,8 milhões por ano, uma média de até R$ 400 mil por mês.

Na consultoria sobre Gestão Financeira será discutida estratégias de organização através do fluxo de caixa de cada empresa. Já a Renovação do Varejo vai abordar estoque, gestão empresarial, marketing, vendas e digitalização. O Revigora Turismo terá duração de seis meses com consultoria individual e especializada, analisando cada modelo de negócio.

Bares e restaurantes serão orientados quanto a atendimento, escolha de produtos, cardápio, finanças, marketing e fortalecimento dos conceitos de gestão para tornar o negócio mais eficiente. Delivery vai analisar a implantação, adequação e atendimento desse tipo de serviço. Já o Presença Digital do Zero vai oferecer consultoria sobre o uso de redes sociais e outras tecnologias.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, contou que o projeto surgiu do Programa Empreenda Salvador com objetivo de oferecer consultoria especializada para cada empresa inscrita. A duração do curso depende do modelo escolhido, os encontros serão virtuais e presenciais, com visitas à sede da empresa. Sem a parceria o valor seria de R$ 1,3 mil até R$ 7 mil, por cada curso.

“O Sebrae já oferece essas consultorias, a diferença é que com essa parceria ela será totalmente gratuita. Quem tem mercadinho de bairro, salão de beleza, bar etc. está apto a se inscrever. Tem programa de fortalecimento em várias áreas econômicas e o objetivo é fortalecer o negócio, gerar emprego e renda, e movimentar a economia”, contou.

A vice-prefeita, Ana Paula, e empresários de diversos segmentos participaram do lançamento. As inscrições podem ser realizadas através do link http://emkt.ba.sebrae.com.br/fortalecimento_mpe ou presencialmente no SAC do Empreendedor, no Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros.