Abertas as inscrições do Fuzuê e Furdunço 2023; veja como participar

As atrações culturais que pretendem desfilar no Fuzuê e no Furdunço em 2023, previstos para acontecer nos dias 11 e 12 de fevereiro, têm até o dia 21 de novembro para se inscrever. O processo de inscrição e seleção será feito on-line. É preciso ter CNPJ para participar.

Podem se inscrever para o Fuzuê os grupos culturais com acompanhamento musical, como charangas, fanfarras, orquestras e grupos percussivos, dentre outros. O processo inclui também pessoas com deficiência (PCDs). A inscrição só pode ser feita através de pessoa jurídica, pelo site. onde também há o edital com regras sobre o processo.

Já para o Furdunço são esperadas participações de atrações artísticas, como artista único, duplas, trios e banda, com equipamento sonoro, também através de pessoa jurídica. O edital também está aberto para pessoas com deficiência.

A inscrição, assim como o Fuzuê, será de forma on-line através do site. Após a primeira fase os selecionados deverão enviar documentação para segunda fase do processo, entre os dias 8 e 22 de dezembro, também de forma on-line.