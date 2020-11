Abertas as inscrições para o 2º Concurso de Redação, Meio Ambiente & Paz

Estão abertas até dia 16 de novembro as inscrições para o 2º Concurso de Redação, Meio Ambiente & Paz. Com o tema “Meio Ambiente, Paz e o novo Coronavírus: o que eu tenho a ver com isso?”, o concurso contemplará produções textuais escritas, de 20 a 30 linhas, no formato argumentativo/dissertativo. A iniciativa é uma parceria da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), Ministério Público do Estado da Bahia, e Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

Podem participar do concurso estudantes do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) e do ensino médio de escolas públicas e privadas situadas nos Núcleos Territoriais de Educação (Território de Identidade Sertão e Território de Identidade Recôncavo), que incluem 29 municípios. As inscrições ficam abertas até o dia 16 de novembro.

Os estudantes que tiverem as redações classificadas em 1º, 2º e 3º lugar, nas categorias Ensino Fundamental II e Ensino Médio, e nos dois segmentos, Públicas e Privadas, serão premiados com tablets, bicicletas, artigos esportivos, livros, entre outros.

Interessados devem se inscrever por meio do e-mail 2concurso.paz2020@gmail.com ou pelo WhatsApp (71) 98425-8703. Mais informações podem ser consultadas nas páginas e redes sociais das instituições envolvidas no concurso.

Segundo o MP, o objetivo é ampliar a consciência de jovens estudantes sobre assuntos ecológicos, como a preservação ambiental e a contemplação da natureza como forma de promoção da paz, melhoria da saúde e da qualidade de vida, principalmente, em tempos de pandemia.

O projeto é resultado do grupo de pesquisa Laboratório de Carreiras e Desenvolvimento de Competências (LCDC) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), desenvolvido em conjunto pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pela Universidade do Estado da Bahia (Uneb).