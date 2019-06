Abertas inscrições para pós-graduação em ‘combate à corrupção empresarial’

Em tempos onde se fala muito sobre corrupção, no meio coorporativo o termo “Compliance”, que trata sobre a integridade em corporações empresariais, ganhou força. Para quem tem interesse em se aprofundar mais sobre este tema, a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) criou o curso de Pós-Graduação em “Compliance e Governança Corporativa” em parceria com a instituição de ensino Brasil Jurídico.

As aulas, que começarão no dia 14 de junho, serão realizadas à distância, com inscrições abertas à qualquer pessoa do Brasil. A duração será de 14 meses e a carga horária de 360h. O valor é R$ 9,9 mil, podendo ser parcelado em até 24 vezes.

Um dos professores do curso será Vladimir Aras, que atuou na área anticorrupção do Ministério Público Federal (MPF) e participou da parte internacional da Operação Lava Jato. Para ele, é essencial a inserção de cursos de Compliance nos estabelecimentos de ensino superior, pois a percepção sobre o tema tem aumentado cada vez mais.

“O tema é necessário, pois a integridade e transparência em empresas privadas e entidades públicas ganhou força no país. Além disso, é uma profissão que, com certeza, deve crescer nos próximos anos, pois a entrada em vigor da Lei Anticorrupção, em 2013, acentuou a necessidade de realização de um controle interno eficiente e as empresas ainda estão em processo de adequação”, ressalta.

De acordo com Roberta Carneiro Foppel, que é uma das coordenadoras da Pós-Graduação, o Brasil ainda não têm profissionais suficientes especializados nesta área para suprir a demanda das corporações. “Abre-se um vasto campo de trabalho, pois o mercado certamente buscará pessoas capacitadas para operar nesta área, que não é exclusivamente jurídica”, pontua Roberta.