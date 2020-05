Abertura de Central de Abastecimento de Ilhéus é autorizada e feirantes recebem EPIs

Com a abertura da Central de Abastecimento de Ilhéus, no Sul da Bahia, autorizada, feirantes da cidade receberão 100 barracas, 1,2 mil máscaras reutilizáveis e 100 frascos de álcool gel a 70%. O material foi enviado neste domingo (3) pelo Governo do Estado para ser distribuído aos feirantes que trabalham na Central. A abertua foi autorizada após os ajustes determinados pela Vigilância Sanitária do Estado.

A ação tem como objetivo ofertar mais segurança para o funcionamento do local, em virtude da pandemia do novo Coronavírus. Ilhéus registrou, até este domingo, cinco óbitos pela covid-19.

A distribuição dos materiais será realizada pela Prefeitura Municipal de Ilhéus, para uso dos feirantes de acordo com protocolo da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). De acordo com o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, coronel Francisco Telles, a corporação realizará uma desinfecção preventiva no local.

“Esta é uma importante ação que faz parte da política da Secretaria de Desenvolvimento Rural em ajudar os municípios, organizando e adotando medidas para o funcionamento das feiras, com a parceria das secretarias do Planejamento e de Desenvolvimento Econômico”, ressalta o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro.