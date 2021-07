ABI inicia preparação para celebrar centenário da morte de Ruy Barbosa

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) realiza na próxima sexta-feira (23), uma reunião colegiada com 12 entidades e instituições baianas com o objetivo de apresentar uma proposta de trabalho para as celebrações do centenário de morte de Ruy Barbosa, no dia 1º de março de 2023.



Um dos intelectuais brasileiros e coautor da constituição da Primeira República, Ruy Barbosa é também patrono dos advogados brasileiros. Nascido em Salvador, ele morreu em 1º de março de 1923, em Petrópolis, no Rio de Janeiro.



“Embora a percepção seja que a data esteja distante, agora é o momento de iniciar os trabalhos. É o tempo necessário para formatar projetos e captar recursos através das Leis de Incentivo para a área cultural. A ideia é marcar o centenário de Ruy em grande estilo, com uma agenda de eventos que será proposta pelo colegiado das entidades”, destaca Ernesto Marques, presidente da ABI.



A reunião preparatória para o Centenário de Ruy contará com a participação da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Associação Comercial da Bahia (ACB), Academia de Letras da Bahia (ALB), Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Câmara Municipal de Salvador (CMS), Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), Ordem dos Advogados da Bahia (OAB), Santa Casa de Misericórdia da Bahia (SCMB), Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJBA), Secretária de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) e Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult).



A ABI é considerada uma das entidades guardiãs da memória de Ruy Barbosa, através do Museu Casa de Ruy Barbosa, inaugurado em 1949, além de ter promovido a edição de diversas publicações sobre Ruy e realizado, ao longo dos anos, diversos eventos, como conferências, seminários e exposições de seu acervo.