ABI lança 3ª edição da Revista Memória da Imprensa

Previsto inicialmente para acontecer no Auditório Samuel Celestino, o lançamento da 3ª edição da Revista Memória da Imprensa foi fiel ao simbolismo e aconteceu nesta quarta-feira (14), no próprio Museu da Imprensa, na sede da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), onde o acervo das entrevistas deve ser disponibilizado.

Com tema “Jornalismo e Poder: verdades, meias verdades e narrativas”, a revista dá voz a oito jornalistas de referência para a história do jornalismo baiano dos últimos 50 anos e fecha mais um ciclo do projeto “Memória da Imprensa – A História do Jornalismo Contada Por Quem Viveu”, que antes era publicamente apresentado através do formato de documentários. Desta vez, o material bruto das entrevistas do projeto compõe o primeiro acervo 100% digital do Museu de Imprensa, com quase 90 horas de gravações em alta definição, feitas em duas câmeras.

A edição atual conta com as histórias por trás dos cliques do repórter fotográfico Agliberto Lima, os bastidores da linha editorial do então Correio da Bahia pelo olhar do ex-editor chefe Demóstenes Teixeira, as curiosidades da vida de um dublê de repórter, o ator Gideon Rosa, as lições da repórter policial Jaciara Santos, as utopias do jornalista e marqueteiro João Santana, além da trajetória do especialista em assessoria de imprensa Pedro Daltro e do editor Sérgio Gomes, um dos responsáveis pela formação da primeira equipe da Tribuna da Bahia.

Além das sete entrevistas produzidas especialmente para a revista, há ainda uma oitava, também inédita, que foi cedida por Nelson Cadena que registrou uma conversa com July Isenssé, a mais longeva colunista social da imprensa baiana, que faleceu no mês passado.

“Essa etapa a gente encerra com muita felicidade porque temos agora 30 entrevistas que podemos transformar em documentário, websérie, as possibilidades são infinitas. São 30 depoimentos preciosos, históricos e muito relevantes. Estou super satisfeito, o resultado superou muito a expectativa inicial”, destacou Ernesto Marques, presidente da ABI.

Sem patrocínio, o projeto tem sido viabilizado com anúncios. A versão digital da primeira edição já está disponível e os exemplares impressos serão distribuídos entre associados, redações, agências de propaganda e assessorias.

Memória do projeto

O projeto “Memória da Imprensa – A História do Jornalismo Contada Por Quem Viveu” registra histórias de jornalistas veteranos cujas atuações marcaram a imprensa da Bahia. O primeiro formato do projeto consistia em documentários com entrevistas gravadas. A primeira edição, lançada em 2005, trouxe o depoimento do jornalista Jorge Calmon, dirigido pelo documentarista Roberto Gaguinho. Em 2018, Gaguinho registrou o escritor e jornalista João Carlos Teixeira Gomes, o Joca. Em 2020, foi a vez de Florisvaldo Mattos narrar suas memórias, dirigido pelo jornalista, escritor e documentarista Valber Carvalho, diretor da ABI.

Versão impressa da 3ª edição da Revista Memória da Imprensa (Foto: Divulgação/ABI)

Já na versão impressa, a primeira edição foi lançada em junho e teve as participações de Anízio de Carvalho, Antônio Matos, Emiliano José, Joaci Goes, Jorge Sanmartin, José Athayde, Levi Vasconcelos, Paolo Marconi, Sérgio Mattos e Valter Lessa. Além de terem presenciado um período de grande destaque do jornalismo baiano – da década de 60 até 90 – esses profissionais também foram testemunhas e narradores de eventos marcantes para a história nacional.

A segunda edição, dedicada ao jornalista Carmelito Almeida, diretor da ABI falecido em julho deste ano, trouxe os depoimentos de Agostinho Muniz, Mário Kertész, Carlos Libório, Moacir Ribeiro, Carlos Navarro, Reynivaldo Brito, Gutemberg Cruz, Symona Gropper, Mariluce Moura e Walter Pinheiro.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo