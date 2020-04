ABIH-BA cria cadastro de currículo para profissionais demitidos na hotelaria

Com as demissões de profissionais do setor hoteleiro, decorrentes da pandemia do coronavírus, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA) tomou a iniciativa de criar um banco de currículos no portal da entidade. O objetivo é que essas pessoas se cadastrem e, em breve, os hotéis possam consultar quando precisarem fazer novas contratações.

Para realizar o cadastro é só acessar o portal https://www.abihbahia.org.br, clicar na opção ‘Benefícios’, depois ir em ‘Banco de Currículos’, por fim ‘Cadastro dos dados dos profissionais’ e preencher o formulário.

Segundo o presidente da associação, Luciano Lopes, a hotelaria na Bahia interrompeu praticamente todas as atividades e está vivendo um verdadeiro colapso. “Infelizmente essa realidade vai impactar milhares de famílias. Preocupada com essa situação, a ABIH-BA resolveu catalogar esses funcionários que estão sendo desligados, como forma de priorizá-los quando tudo começar a voltar ao normal”.

Impactado pelo cenário de pandemia que impede a vinda de turistas, o hotel histórico Pestana Convento do Carmo anunciou, no último dia 17 de abril, a suspensão das suas atividades. Datado de 1586, o conjunto arquitetônico que abriga o hotel está localizado no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, região tombada pela Unesco.

Há 15 anos a unidade era administrada pelo Pestana Hotel Group, grupo português que possui mais de 100 hotéis espalhados por 16 países. O anúncio do fechamento do estabelecimento tradicional ilustra a crise do setor hoteleiro, mercado que praticamente parou no estado, com mais de 80 cidades atingidas pelo novo coronavírus.

Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA), Luciano Lopes explicou na época que muitos dos cerca 3,8 mil estabelecimentos do estado fecharam por não ter escolha, já que não há clientes: “Há muitos hotéis numa situação difícil porque já se passou um mês neste problema e isso não deve durar só mais um mês”.

Com a inatividade do segmento hoteleiro, os empreendimentos dizem ter dificuldade em assumir os compromissos como pagamento da folha de funcionários e quitação de tributos como IPTU. O setor espera que os governos flexibilizem o pagamento das taxas.

No momento, com apenas 3% de ocupação em Salvador (quando o esperado era de até 60% a 70% para os meses de março e abril) os ocupantes são tripulantes de companhias aéreas, médicos que têm evitado o contato doméstico para não contaminar familiares e profissionais do mundo corporativo. No estado, a ABIH-BA estima que mais de 1 milhão de pessoas vivem do turismo, como profissionais de agências de viagem, locadoras de veículos, motoristas de aplicativo e até baianas de acarajé.

Apoio

A ABIH-BA reforça que tem buscado intensamente o apoio dos governos federal, estadual e municipais, de bancos de desenvolvimento e privados, e de apoio institucional das mais diversas esferas para garantir a sobrevivência econômica do segmento. “Precisamos evitar uma degradação ainda maior do setor. Nossa entidade lutará constantemente para a manutenção dos empregos e sustentabilidade dos negócios, e continuará atuando no constante suporte às empresas associadas e a união da classe hoteleira.

Para a CEO da Talento Recursos Humanos, Agda Lima, parceira da ABIH-BA, o banco de currículos é uma excelente ferramenta de busca de profissionais, principalmente quando já possuem experiência na área. Além disso, ela dá dicas para que, nos tempos atuais, os profissionais do ramo hoteleiro busquem alternativas de carreiras e se preparem para uma nova era no mundo do trabalho.

“Aqueles que nunca pensaram em atuar por contratos como freeworks ou autônomos devem considerar essa alternativa, bem como, por exemplo, a abertura de negócio próprio no ramo que envolva uma estratégia digital. Para aqueles que desejam atuar no mercado, em carreiras mais conservadoras e formais, devem se preparar ainda mais para ter competitividade”, explica Agda Lima.

Mais dicas

Ainda de acordo com a CEO é hora de não somente cuidar do básico, como ter um currículo estratégico para inserir palavras chaves que os robôs procuram quando vão fazer uma triagem em uma plataforma de vagas por exemplo. Mas, igualmente importante é criar ou ajustar uma imagem digital para as redes profissionais, buscar de forma contínua a melhoria de performance de entrevistas, no que se refere ao desenvolvimento das chamadas soft skills (competências comportamentais) e das hard skills (competências técnicas).

“Hoje é possível fazer um programa de assessoria de recolocação mais enxuto e acessível na modalidade paga para pessoas físicas, mas também é possível fazer gratuitamente pela internet muitos cursos e etapas cruciais para melhorar a empregabilidade (trabalhabilidade, termo mais recente usado pelo mercado). A participação em associações é de crucial importância para oxigenar as idéias e fazer novos contatos (networking), bem como fortalecer os que já têm, ajudando sempre que possível em ações que sejam benéficas para outros profissionais”.

Cuidar da saúde psíquica é outro ponto crucial. Ficar atento e filtrar informações e acompanhar o mercado com senso crítico aguçado para não cair em roubadas e não se desanimar. Quem tiver interesse pode enviar o currículo, gratuitamente, visando futuros processos seletivos na área, para o e-mail: curriculo@talentobahia.com.br.