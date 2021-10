Abner nega ter vazado vídeo íntimo de Sthe Matos: 'Está nas mãos da Justiça'

Após ser acusado por sua ex-namorada, Sthefane Matos, de ter divulgado um vídeo íntimo dela com o atual namorado, Victor Igoh, o baiano Abner Pinheiro se pronunciou nas redes sociais, negando qualquer envolvimento com o fato. De acordo com ele, há um processo judicial em andamento que busca identificar os responsáveis pelo crime cibernético.

"E nem de longe existem indícios de que a responsabilidade do vazamento seja minha ou de terceiros ligados à minha família", garante o também influencer.

A polêmica começou quando na madrugada desta terça-feira (5), Sthe, durante conversa no reality A Fazenda, disse não ter dúvidas de que Abner teria sido o responsável pelo vazamento, ocorrido em 2020. De acordo com ela, só o ex-namorado teria acesso à senha do iCloud dela, de onde o vídeo foi roubado.

Apesar de toda a certeza de Sthe, Abner diz que não tem intenção de colocar mais lenha na fogueira, promovendo um bate-boca nas redes sociais.

"Eu tenho uma esposa grávida que depende do meu apoio, um filho que em alguns dias estará entre nós, e não posso deixar que nada, nem ninguém, atrapalhe essa fase e momento precioso da minha vida. Não quero que meu Instagram vire palco para polêmicas passadas. Todo e qualquer assunto relacionado às polêmicas serão tratados judicialmente", afirmou Abner.

"Tudo o que tinha para resolver já está nas mãos da Justiça, e espero não precisar vir à público novamente para falar de assuntos que não acrescentam em nada na minha vida nem na vida da minha família. Espero que entendam e respeitem", finalizou.