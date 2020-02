Abraço coletivo em apoio a adolescente agredido por PM acontece neste domingo (9)

Foto: Divulgação

Em apoio ao adolescente de 16 anos filmado sendo agredido por PM no subúrbio ferroviário, será realizado neste domingo (15) um abraço coletivo em Paripe. A ação marca uma semana das agressões e ocorrerá às 15h, na Praça João Martins. O rapaz agredido e a mãe dele estarão presentes.

No último domingo, durante uma abordagem de um policial militar, o adolescente levou murros, chutes e sofreu com insultos racistas por manter um penteado black power como forma de autoafirmação. O vídeo tornou o caso público e, com medo de represália, o jovem cogitou cortar o cabelo.

“A intensão é acolher o jovem e a mãe. O racismo dói profundamente. Esse ato é para ele não deixar de ser quem ele é. Se ele decidir cortar, vamos apoiar. O plano do racismo é desistir de quem a gente é. Mas a nossa missão é apoiá-lo em qualquer decisão”, declarou Naira Gomes, fundadora e coordenado do Marcha do Empoderamento Crespo, responsável por organização do evento.

Uma foto do CORREIO é usada no card de divulgação do ato, que contará com outros coletivos, como o Incomode e Geração Black, além da Rede de Mulheres Negras da Bahia e o Fórum Marielle.