Abrigo de Ilhéus faz apelo e pede doações de fralda geriátrica

O Abrigo São Vicente de Paulo, em Ilhéus, lançou uma campanha para arrecadar fraldas geriátricas. A unidade sofre com ausência do material em tamanho G, utilizada por cerca de 70 idosos que vivem no local.

A doação pode ser feita de duas formas: o doador pode comprar as fraldas e levar até a portaria do abrigo, localizado na rua Café Filho, 736, bairro da Conquista, em Ilhéus, ou pode fazer uma transferência via pix pelo CNPJ da entidade, nº 14.173.181.0001-62. A campanha foi iniciada no último dia 1º de março e seguirá por tempo indeterminado.

"Nesta segunda onda da pandemia, conseguimos dar passos importantes com a vacinação dos 70 idosos abrigados, que receberam tanto a primeira dose quanto a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Nesse momento desafiador para todo o mundo, solicitamos o apoio da nossa comunidade ilheense para reforçar nosso estoque de fraldas geriátricas tamanho G. Toda ajuda de coração é bem-vinda e faz a diferença na vida de cada idoso", destacou o coordenador do Abrigo São Vicente de Paulo, Flávio Soares.