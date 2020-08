Abrigo recebe alimentos arrecadados em campanha solidária de O Boticário 

O Boticário fez a entrega de mais de uma tonelada de alimentos não perecíveis para os idosos tutelados pelo Abrigo São Vicente de Paulo, em Ilhéus, na manhã desta sexta-feira (7/08).

As doações foram fruto da campanha social que a rede de cosméticos realizou durante todo o mês de julho, em que trocou dois quilos de alimentos por um álcool gel de mão, incentivando a ajuda ao próximo ao estimular o uso desta que é a principal ferramenta na luta contra o coronavírus. Pensando em sua responsabilidade social, a franquia também sensibilizou outras empresas a ajudarem a instituição, resultando em uma doação de R$7 mil reais já depositados na conta do abrigo.

A entrega foi acompanhada pelo franqueado da marca na cidade, Marcelo Oliveira, de sua irmã e sócia, Laryssa Oliveira, e do coordenador administrativo do Abrigo São Vicente de Paulo, Flávio Soares. Segundo ele, embora a pandemia tenha trazido uma série de desafios para a instituição, o Abrigo pôde contar com o apoio de pessoas de boa vontade e de muitas doações para ajudar os abrigados a atravessarem esse momento difícil.

