Abrigo receberá famílias em situação de rua 24 horas e oferecerá cursos profissionalizantes 

Durante 24 horas por dia, famílias em situação de rua ou risco poderão buscar um teto na chamada Unidade de Acolhimento Institucional (UAI), em Itapuã. A obra foi entregue neste sábado (30). A ideia é que as famílias, seja quantos forem os membros ou a constituição, fiquem até dois meses na casa com 16 quartos, e, depois do suporte de psicólogos e educadores, saíam do abrigo com propostas de trabalho e chances de novas moradias.

O abrigo deve receber 50 pessoas, que, quando saírem do local, receberão aluguel social da Prefeitura de Salvador. Os quartos têm camas de casal e berço, para mães, pais ou casais com filhos pequenos. 11ª Unidade de Acolhimento Institucional (UAI) implantada pela Prefeitura, fica localizada na Alameda Itanhém, 52, Quadra B, Lote 12, em Itapuã. Com esta unidade, a administração municipal passa a oferecer, no total, 550 vagas de acolhimento a pessoas em situação de rua.

Foto: Fernanda Santana/CORREIO

No bairro de Itapuã, conta a secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, existe uma realidade de familiares que permanecem nas ruas e praias, muitas vezes com vício em álcool.

“Também queremos tirar documento de quem não tem, ouvir essas pessoas, aqui será temporariamente a casa delas”

A unidade é a 11 da modalidade em Salvador - a próxima será entregue ainda neste ano, no bairro do Lobato. Na casa, haverá projetos de orientação sociofamiliar, diagnóstico socioeconômico e suporte psicológico. A unidade também oferecerá cursos profissionalizantes para os atendidos.

“A finalidade principal será para recolher moradores de rua, permitindo, com o apoio do poder público, ele tenha oportunidade de passar um período, com alimentação, e depois, com qualificação profissional, para que ele possa voltar a cida em sociedade”, disse o prefeito ACM Neto.

No evento de entrega, o prefeito e o vice-prefeito, Bruno Reis, citaram a chuva da última terça-feira, que deixou centenas de desabrigados.

Nesta sexta (29), afirmou Bruno Reis, foram pagos mil auxílios-emergência para pessoas atingidas pelas chuvas.

“Fomos ao limite máximo de nossa possibilidade de aplicação de recursos. A questão da chuva não pode ser tratada apenas de maio a julho, quando há maior incidência de chuva. Temos que tratar os 365 dias do ano", falou o prefeito ACM Neto.

Até o próximo ano, a Prefeitura pretende possuir 14 unidades de atendimento a pessoas em situação de rua. Depois da entrega das novas unidades, serão 700 vagas de acolhimento.