Abrigos em Salvador servem pizza para pessoas em situação de rua na segunda (12)

O Dia da Pizza é celebrado no Brasil neste sábado (10) e para marcar a data as unidades da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra) que acolhem pessoas em situações de rua terão uma Noite da Pizza, servindo uma 'pizzada' na segunda-feira (12) para as pessoas que vivem em vulnerabilidade.

A ação acontecerá a partir das 19h, com apoio da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer de Salvador (Sempre). Três unidades da Adra vão receber a Noite da Pizza, beneficiando cerca de 150 pessoas.

Os abrigos ficam nos bairros do Barbalho e nos Barris. A instituição atua desde 2015 em parceria com o município. Cada unidade pode abrigar em média 50 pessoas por mês. No ano passado, foram mais de 2,1 mil pessoas acolhidas nas três unidades.

AGENDA

Dia da Pizza – Campanha Solidária

Quando: dia 12 de julho às 19h.

Onde: Unidade 1 - Rua Thales de Freitas, 180 Barbalho, Salvador - BA

Unidade 2 - Ladeira do Arco, 157 Barbalho, Salvador - BA

Unidade 3 - Rua Conselheiro Spínola, 2 Barris, Salvador - BA