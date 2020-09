'Acabamos tomando um gol, a meu ver, infantil', lamenta Wallace

O Vitória acabou derrotado pelo Cruzeiro na noite desta sexta-feira (11), no Mineirão, por 1x0. O gol do triunfo celeste foi anotado pelo meia Régis, ex-Bahia, aos 30 minutos do segundo tempo, após contra-ataque puxado em velocidade por Arthur Caíke.

Com o resultado, o Leão perdeu a chance de encostar no G4 da Série B e segue sem ganhar como visitante - ao todo, soma três empates e duas derrotas fora de casa. Ao fim da partida, o zagueiro Wallace lamentou o revés sofrido.

"A equipe se portou bem no primeiro tempo. No segundo, até os 15 minutos, estava tranquilo. Depois, a gente não conseguiu mais fazer a transição da defesa para o ataque, perdemos a bola, não conseguimos dar fluência. O Cruzeiro acabou crescendo. Numa infelicidade nossa, acabamos tomando um gol, a meu ver, infantil", analisou o camisa 3.

O próximo compromisso do Leão será já na segunda-feira (14), às 20h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no interior gaúcho. Thiago Carleto será desfalque, já que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro. Léo Ceará e Vico também não participarão, suspensos por punição do STJD.